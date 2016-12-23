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Еще больше шансов для Беларуси? Президент ФИФА предложил расширить чемпионат мира

24.12.2016 20:41 — Разное | Tut.by  
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Швейцарец итальянских кровей Джанни Инфантино, избранный президентом ФИФА после скандального ухода Зеппа Блаттера, предлагает расширить финальную стадию чемпионата мира до 48 команд, сообщает Sports.ru со ссылкой на испанское издание Marca.


Фото: marca.es

— Полагаю, что сегодня чемпионат мира — это гораздо больше, чем просто спортивное соревнование. Это социальное событие, более значимое, чем футбольный турнир. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед.

В английской премьер-лиге выступают игроки из 69 разных стран. На ЧМ-2014, к примеру, сборная Коста-Рики выбила команды Италии и Англии. Сборная Коста-Рики — хорошая команда, но это не Аргентина с Месси или Бразилия с Неймаром.

Футбол — это уже не только Европа и Южная Америка. Нужно уважать это. Важная задача — вовлечь больше стран в событие.

Для Испании, к примеру, участие в чемпионате мира — это нормально. Но есть и страны, команды которых никогда там не играли или попадали лишь один-два раза.

Очень тяжело, когда в ноябре ты уже знаешь, что лишился шансов выйти на чемпионат мира. Попадание на мундиаль может послужить невероятным толчком для страны. Но если это не удалось, то тренера отправляют в отставку, у президента проблемы, то же самое касается клубов, — отмечает Джанни Инфантино.

Президент ФИФА считает, что в новом формате чемпионат мира можно будет уместить в 32 дня. По итогам предварительной стадии в 1/16 финала выйдут по две лучшие команды каждой из 16 групп, каждая группа будет состоять из трех сборных.

— Команда, которая станет чемпионом, проведет 7 матчей, игры пройдут на 12 стадионах. Есть только позитивные моменты, ведь футбол открыт для всех. 16 групп по 3 команды, затем игры на выбывание. Мы можем увидеть такое на турнире 2026 года, — предположил Джанни Инфантино.

Если новая формула будет одобрена и принята, то в финальной стадии чемпионата мира сможет участвовать почти четверть всех сборных планеты! Правда, пока не ясно, насколько расширится при этом квота Европы.

Решение о расширении числа участнников финальной стадии чемпионата мира с 2026 года может быть принято уже в январе 2017-го.

 
 
Ссылка на источник 62
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Джанни Инфантино, избранный президентом ФИФА после скандального ухода Зеппа Блаттера, предлагает расширить финальную стадию чемпионата мира.

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