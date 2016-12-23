Швейцарец итальянских кровей Джанни Инфантино, избранный президентом ФИФА после скандального ухода Зеппа Блаттера, предлагает расширить финальную стадию чемпионата мира до 48 команд, сообщает Sports.ru со ссылкой на испанское издание Marca .



Фото: marca.es

— Полагаю, что сегодня чемпионат мира — это гораздо больше, чем просто спортивное соревнование. Это социальное событие, более значимое, чем футбольный турнир. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед.

В английской премьер-лиге выступают игроки из 69 разных стран. На ЧМ-2014, к примеру, сборная Коста-Рики выбила команды Италии и Англии. Сборная Коста-Рики — хорошая команда, но это не Аргентина с Месси или Бразилия с Неймаром.

Футбол — это уже не только Европа и Южная Америка. Нужно уважать это. Важная задача — вовлечь больше стран в событие.

Для Испании, к примеру, участие в чемпионате мира — это нормально. Но есть и страны, команды которых никогда там не играли или попадали лишь один-два раза.

Очень тяжело, когда в ноябре ты уже знаешь, что лишился шансов выйти на чемпионат мира. Попадание на мундиаль может послужить невероятным толчком для страны. Но если это не удалось, то тренера отправляют в отставку, у президента проблемы, то же самое касается клубов, — отмечает Джанни Инфантино.

Президент ФИФА считает, что в новом формате чемпионат мира можно будет уместить в 32 дня. По итогам предварительной стадии в 1/16 финала выйдут по две лучшие команды каждой из 16 групп, каждая группа будет состоять из трех сборных.

— Команда, которая станет чемпионом, проведет 7 матчей, игры пройдут на 12 стадионах. Есть только позитивные моменты, ведь футбол открыт для всех. 16 групп по 3 команды, затем игры на выбывание. Мы можем увидеть такое на турнире 2026 года, — предположил Джанни Инфантино.

Если новая формула будет одобрена и принята, то в финальной стадии чемпионата мира сможет участвовать почти четверть всех сборных планеты! Правда, пока не ясно, насколько расширится при этом квота Европы.

Решение о расширении числа участнников финальной стадии чемпионата мира с 2026 года может быть принято уже в январе 2017-го.