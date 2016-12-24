Хоккеисты солигорского «Шахтера» потерпели 5 поражений в 6 поединках под руководством нового тренерского штаба под управлением трехкратного лучшего игрока Беларуси Владимира Цыплакова, который в начале декабря сменил у руля уволенного Андрея Гусова.



Фото: ХК «Шахтер-Солигорск»

«Шахтер» — «Неман» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

24 декабря. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1070 зрителей.

«Шахтер»: Линдскуг (59.12); Кярмениеми — Видгрен, Левша — Камбович — Робинсон; В. Сушко — Дурнов, Андрущенко — Михалев (К) — Демков; Достанко — Летов, Малиновский — Карабанов — Левко; Рядинский — Рак, Кунцевич — Никулин — Черников.

«Неман»: Трус; Бадун — Коршунов (К), Дадонов — Боярчук — К. Брикун; Дорофеев — Казнадей, Кислый — Пасют — Лаакконен; Е. Степанов — Метлюк, Горбаченко — Богдановский — Клименко; Лисичкин — Жидких — Стефанович; Марченко.

Шайбы: 0:1 — Пасют (Кислый, 46.45, в меньшинстве), 0:2 — Пасют (Дорофеев, 55.22).

Броски: 31−23 (10−8, 8−11, 13−4).

Штраф: 14 (Кунцевич, Андрущенко, В. Сушко — 4, Рак, Камбович — 4) — 22 (Казнадей, Дорофеев — 4, Лисичкин — 4, Дадонов, Боярчук, Горбаченко, Клименко, Метлюк, Трус).

Лучшие игроки матча: В. Сушко — Пасют, Трус.

22 декабря в Гродно «Шахтер» также проиграл , только с крупным счетом.

Разгром два дня назад потерпел в Молодечно и фарм-клуб минского «Динамо». Но сегодня динамовцы взяли у «Юности» реванш, прервав пятиматчевую победную серию семикратных чемпионов страны.

«Юность-Минск» — «Динамо-Молодечно» — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

24 декабря. Минск. Крытый каток ХК «Юность-Минск». 540 зрителей.

«Юность-Минск»: Тряничев (59.39−59.56); Претнар — Э. Шевченко, Михнов — Корсо (А) — К. Захаров; Ковачевич — Черноок (К), Абакунчик — Ниинимяки — Мелешко; Горошко — Ерохо, Джиг — Развадовский — Парфеевец; Леоненко — Туркин — Ефименко (А); Елисеенко.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; П. Казакевич — Мицкевич, Воронов — Семочкин (А) — Феоктистов (А); Зозон — Знахаренко, Васильчук — Дудко (К) — Мохорев; Клявзо — Божко, Касков — Спешилов — Лопачук; Печур — Землянкин — Гринь.

Шайбы: 0:1 — Мохорев (Семочкин, 21.29), 1:1 — К. Захаров (Претнар, Михнов, 29.40, в большинстве), 2:1 — Претнар (Михнов, Развадовский, 34.30, в большинстве), 2:2 — Касков (Зозон, Лопачук, 44.44), 2:3 — Землянкин (решающий послематчевый буллит).

Броски: 27−38 (2−8, 17−16, 6−12, 2−2) — 39 (8+16+12+2).

Штраф: 14 (Развадовский — 4, Джиг — 4, Шевченко — 4, Претнар) — 10 (Мицкевич — 6, Феоктистов, Дудко).

Лучшие игроки матча: Претнар — Землянкин, Мохорев.

В послематчевой перестрелке решающим оказались умения динамовца Артема Землянкина, который реализовал два буллита. «Юность» же успешно выполнила лишь одну попытку из четырех, когда отличился Павел Развадовский.

В буллитной серии решилась и судьба поединка в Жлобине, где гомельчане оказались удачливее местного «Металлурга».

«Металлург» — «Гомель» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

24 декабря. Жлобин. Ледовый дворец «Металлург». 632 зрителя.

«Металлург»: Шегало; Бусилко — Шуба, Даниленко — Филин — Кувеко (К); Аникин — Кравченко, Вергунов — Марщенок — Дашков; Маслеников — Киречко, Кубраков — Самохин — Пастухов; Гавриленок — Шаповалов, Кашкар — Пухловский — Н. Михайлов.

«Гомель»: Лобанов; Заламай — Горанин, Брахманис — А. Колосов — Тополь; Клементьев — Прус, П. Волчек — Мядель (К) — Ревенко; Хоромандо — Шведов, Хузеев — А. Усенко — Сусло; Мусиенко — Фадеев — Зимин; Сачивко.

Шайбы: 1:0 — Шуба (Филин, Кувеко, 0.26), 1:1 — П. Волчек (Ревенко, 44.13), 1:2 — Ревенко (решающий послематчевый буллит).

Броски: 22−21 (4−3, 5−8, 9−4, 4−6).

Штраф: 6 (Маслеников, Бусилко, Даниленко) — 22 (Клементьев — 14, Ревенко, Сачивко, Горанин, Фадеев)

Лучшие игроки матча: Шуба — Лобанов, Ревенко.

Турнирное положение в группе, А (за 1−6-е места):

1. «Юность-Минск» — 72 очка (28 матчей; разница шайб 158−50)

2. «Неман» (Гродно) — 68 (28; 149−51)

3. «Шахтер» (Солигорск) — 57 (28; 113−55)

4. «Гомель» — 57 (28; 106−51)

5. «Динамо-Молодечно» — 54 (28; 85−65)

6. «Металлург-Жлобин» — 40 (28; 77−81).

В слабейшей шестерке 24 декабря состоялись три матча:

«Лида» — «Брест» — 6:1.

«Витебск» — Беларусь U-20 — 2:1.

«Химик» — «Могилев» — 4:2.

Положение команд в группе «Б» (за 7−12-е места):

7. «Лида» — 43 очка (27 матчей; разница шайб 76−68)

8. Беларусь U-20 — 28 (23; 65−66)

9. «Витебск» — 25 (27; 58−123)

10. «Могилев» — 19 (27; 66−148)

11. «Химик» (Новополоцк) — 18 (27; 46−129)

12. «Брест» — 8 (27; 33−147).

На 2-й стадии регулярного чемпионата нижняя шестерка поборется за 2 путевки в плей-офф, а верхняя поспорит за выгодные позиции при посеве перед ¼ финала.