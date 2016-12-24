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Хоккеисты "Шахтера" проиграли 5 из 6 матчей при новом тренере
Хоккеисты солигорского «Шахтера» потерпели 5 поражений в 6 поединках под руководством нового тренерского штаба под управлением трехкратного лучшего игрока Беларуси Владимира Цыплакова, который в начале декабря
«Шахтер» — «Неман» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
24 декабря. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1070 зрителей.
«Шахтер»: Линдскуг (59.12); Кярмениеми — Видгрен, Левша — Камбович — Робинсон; В. Сушко — Дурнов, Андрущенко — Михалев (К) — Демков; Достанко — Летов, Малиновский — Карабанов — Левко; Рядинский — Рак, Кунцевич — Никулин — Черников.
«Неман»: Трус; Бадун — Коршунов (К), Дадонов — Боярчук — К. Брикун; Дорофеев — Казнадей, Кислый — Пасют — Лаакконен; Е. Степанов — Метлюк, Горбаченко — Богдановский — Клименко; Лисичкин — Жидких — Стефанович; Марченко.
Шайбы: 0:1 — Пасют (Кислый, 46.45, в меньшинстве), 0:2 — Пасют (Дорофеев, 55.22).
Броски: 31−23 (10−8, 8−11, 13−4).
Штраф: 14 (Кунцевич, Андрущенко, В. Сушко — 4, Рак, Камбович — 4) — 22 (Казнадей, Дорофеев — 4, Лисичкин — 4, Дадонов, Боярчук, Горбаченко, Клименко, Метлюк, Трус).
Лучшие игроки матча: В. Сушко — Пасют, Трус.
22 декабря в Гродно «Шахтер» также
Разгром два дня назад
«Юность-Минск» — «Динамо-Молодечно» — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
24 декабря. Минск. Крытый каток ХК «Юность-Минск». 540 зрителей.
«Юность-Минск»: Тряничев (59.39−59.56); Претнар — Э. Шевченко, Михнов — Корсо (А) — К. Захаров; Ковачевич — Черноок (К), Абакунчик — Ниинимяки — Мелешко; Горошко — Ерохо, Джиг — Развадовский — Парфеевец; Леоненко — Туркин — Ефименко (А); Елисеенко.
«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; П. Казакевич — Мицкевич, Воронов — Семочкин (А) — Феоктистов (А); Зозон — Знахаренко, Васильчук — Дудко (К) — Мохорев; Клявзо — Божко, Касков — Спешилов — Лопачук; Печур — Землянкин — Гринь.
Шайбы: 0:1 — Мохорев (Семочкин, 21.29), 1:1 — К. Захаров (Претнар, Михнов, 29.40, в большинстве), 2:1 — Претнар (Михнов, Развадовский, 34.30, в большинстве), 2:2 — Касков (Зозон, Лопачук, 44.44), 2:3 — Землянкин (решающий послематчевый буллит).
Броски: 27−38 (2−8, 17−16, 6−12, 2−2) — 39 (8+16+12+2).
Штраф: 14 (Развадовский — 4, Джиг — 4, Шевченко — 4, Претнар) — 10 (Мицкевич — 6, Феоктистов, Дудко).
Лучшие игроки матча: Претнар — Землянкин, Мохорев.
В послематчевой перестрелке решающим оказались умения динамовца Артема Землянкина, который реализовал два буллита. «Юность» же успешно выполнила лишь одну попытку из четырех, когда отличился Павел Развадовский.
В буллитной серии решилась и судьба поединка в Жлобине, где гомельчане оказались удачливее местного «Металлурга».
«Металлург» — «Гомель» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
24 декабря. Жлобин. Ледовый дворец «Металлург». 632 зрителя.
«Металлург»: Шегало; Бусилко — Шуба, Даниленко — Филин — Кувеко (К); Аникин — Кравченко, Вергунов — Марщенок — Дашков; Маслеников — Киречко, Кубраков — Самохин — Пастухов; Гавриленок — Шаповалов, Кашкар — Пухловский — Н. Михайлов.
«Гомель»: Лобанов; Заламай — Горанин, Брахманис — А. Колосов — Тополь; Клементьев — Прус, П. Волчек — Мядель (К) — Ревенко; Хоромандо — Шведов, Хузеев — А. Усенко — Сусло; Мусиенко — Фадеев — Зимин; Сачивко.
Шайбы: 1:0 — Шуба (Филин, Кувеко, 0.26), 1:1 — П. Волчек (Ревенко, 44.13), 1:2 — Ревенко (решающий послематчевый буллит).
Броски: 22−21 (4−3, 5−8, 9−4, 4−6).
Штраф: 6 (Маслеников, Бусилко, Даниленко) — 22 (Клементьев — 14, Ревенко, Сачивко, Горанин, Фадеев)
Лучшие игроки матча: Шуба — Лобанов, Ревенко.
Турнирное положение в группе, А (за 1−6-е места):
1. «Юность-Минск» — 72 очка (28 матчей; разница шайб 158−50)
2. «Неман» (Гродно) — 68 (28; 149−51)
3. «Шахтер» (Солигорск) — 57 (28; 113−55)
4. «Гомель» — 57 (28; 106−51)
5. «Динамо-Молодечно» — 54 (28; 85−65)
6. «Металлург-Жлобин» — 40 (28; 77−81).
В слабейшей шестерке 24 декабря состоялись три матча:
«Лида» — «Брест» — 6:1.
«Витебск» — Беларусь U-20 — 2:1.
«Химик» — «Могилев» — 4:2.
Положение команд в группе «Б» (за 7−12-е места):
7. «Лида» — 43 очка (27 матчей; разница шайб 76−68)
8. Беларусь U-20 — 28 (23; 65−66)
9. «Витебск» — 25 (27; 58−123)
10. «Могилев» — 19 (27; 66−148)
11. «Химик» (Новополоцк) — 18 (27; 46−129)
12. «Брест» — 8 (27; 33−147).
На 2-й стадии регулярного чемпионата нижняя шестерка поборется за 2 путевки в плей-офф, а верхняя поспорит за выгодные позиции при посеве перед ¼ финала.
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Хоккеисты солигорского "Шахтера" потерпели 5 поражений в 6 поединках под руководством нового тренерского штаба под управлением Владимира Цыплакова.
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