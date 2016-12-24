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Шествие Дедов Морозов в Минске: сотни сказочных персонажей на проспекте
24.12.2016 21:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Специально для проведения ежегодного шествия ГАИ закрыла часть проспекта Независимости в Минске.
Деды Морозы со Снегурочками прошли от здания правительства до Ратуши. Завершилось все поздравлением с Новым годом и небольшим фейерверком.
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Традиционное ежегодное шествие Дедов Морозов прошло в субботу в Минске. Смотрите в фотоленте Sputnik, сколько сказочных персонажей собралось в центре белорусской...
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