﻿ Шествие Дедов Морозов в Минске: сотни сказочных персонажей на проспекте. 21.by
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Шествие Дедов Морозов в Минске: сотни сказочных персонажей на проспекте

24.12.2016 21:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Специально для проведения ежегодного шествия ГАИ закрыла часть проспекта Независимости в Минске.

Деды Морозы со Снегурочками прошли от здания правительства до Ратуши. Завершилось все поздравлением с Новым годом и небольшим фейерверком.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционное ежегодное шествие Дедов Морозов прошло в субботу в Минске. Смотрите в фотоленте Sputnik, сколько сказочных персонажей собралось в центре белорусской...

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