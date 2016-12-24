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Праздничное настроение своими руками: оформляем новогодние свечи

25.12.2016 08:40 — Разное | Tut.by  
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Если вы все еще ждете, когда выпадет нормальный снег, или просто до сих пор не чувствуете наступление новогодних праздников, попробуйте дать волю фантазии и своими руками сделать из самых простых свечей восхитительные новогодние украшения. Вот увидите: процесс творчества наверняка затянет вас, а настроение улучшится.

Свечи в банках

Классический и, пожалуй, самый беспроигрышный вариант — свечи в банках.

Все, что потребуется от вас, — это, во-первых, заранее обзавестись самыми простыми белыми столовыми свечами, а во-вторых — быть счастливым обладателем нескольких небольших ненужных банок.

Вы всегда можете украсить эти баночки так, как захотите. Можно использовать любые подручные материалы, а можно специально принести домой несколько еловых веток и шишек или даже кору дерева, чтобы украсить свои свечи.


Для украшения сосуда, в котором будет находиться свеча, также отлично подойдет яркая пряжа или простая бечевка — все зависит от вашего замысла.

Можно выбрать для украшения толстые шнуры, кружева и краски.




Один из самых симпатичных новогодних вариантов украшения свечи — баночка, обмотанная толстой декоративной холщовой лентой и нарядной пряжей. Можете украсить такой подсвечник палочками корицы (кстати, еще один вариант — обклеить всю баночку такими коричными палочками, как показано на заглавной картинке).


Свечи в воде

Вам снова понадобится какая-нибудь красивая емкость и свечи-таблетки, которые и нужно будет пустить в свободное плавание. На дно сосуда можно положить красивые бусины или камушки, а в воду добавить листики, еловые ветки, ягоды или сухие цветы.


Фруктовые свечи

Речь идет не об ароматизированных свечах, а о самых настоящих фруктовых — яблочных или апельсиновых.


Только представьте, как прекрасно они будут смотреться на праздничном столе.


Свечи в бутылках

Под длинные и узкие свечи лучше всего приспособить бутылки: они смотрятся эффектно, а главное — дают правильное освещение.


Свечи в бокалах

Торжественно и празднично будут выглядеть свечи в бокалах, при этом можно выбрать вариант, который вам по вкусу.

Можно перевернуть бокал, поместив под него какое-нибудь украшение, и поставить свечу поверх него.


А можно поставить свечу прямо в бокал.


Свечи в кофейных зернах

Элегантным украшением для вашего стола станут свечи, поставленные прямо в емкость с кофейными зернами.


Свечи в салфетках

Симпатичный вариант на скорую руку: в любой сосуд без ручки положите свечу, оберните его красивой салфеткой и обмотайте бечевкой или красивой ленточкой.


 
 
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Свечи могут стать украшением праздничного стола, подарив вам новогоднее настроение и создав уютную атмосферу. Делимся несколькими секретами, как самостоятельно...

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