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"Ленивая шуба" - новое прочтение новогодней классики

25.12.2016 08:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Чтобы угодить желудку и ограничить количество плотной пищи на праздничном столе, воспользуйтесь нашим рецептом "Ленивой шубы". Такой вариант классического салата экономит время приготовления, отличается оригинальностью и удобством подачи. И лишнюю ложку салата не съедите!

Нам понадобится:

  • Яйца 6 штук
  • Свекла
  • Морковь
  • Селедка
  • Майонез
  • Морковь
  • Соль, перец по вкусу
  • Петрушка свежая или любая зелень
    "Ленивая шуба" - новое прочтение новогодней классики
    © Sputnik / Людмила Янковская
    "Ленивая шуба" - вариация "Сельдь под шубой"

Сначала отварим нужные ингредиенты. Поставим вариться яйцо — обязательно после варки остудите готовые яйца в холодной воде, так они будут легче чиститься. Морковь не чистим, складываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим до готовности. Готовность моркови проверяем ножом. Свеклу складываем в кастрюлю. Добавляем столовую ложку сахара и заливаем кипящей водой, таким образом свекла приготовится быстрее и не потеряет свои вкусовые качества и яркость. Готовую свеклу также на минут 20 зальем холодной водой. Готовым продуктам даем остыть и чистим.

"Ленивая шуба" - новое прочтение новогодней классики
© Sputnik / Людмила Янковская
"Ленивая шуба" - вариация "Сельдь под шубой"

Теперь приступим к подготовке продуктов. Свеклу и морковь натираем на крупной терке по отдельности. Лук шинкуем мелкими кубиками. Яйца разрезаем пополам, желтки удаляем и складываем в отдельную емкость. Сельдь чистим, удаляем лишнее, нарезаем тонкими аккуратными полосками размером "на одни укус".

"Ленивая шуба" - новое прочтение новогодней классики
© Sputnik / Людмила Янковская
"Ленивая шуба" - вариация "Сельдь под шубой"

Теперь приступим к формированию салата. Берем большое плоское блюдо и выкладываем на него половинки яиц. Вымоем зелень и подготовим к украшению блюда. Лук нарезаем тонкими полукольцами и откладываем в сторону. Желтки измельчаем вилкой в мелкую крошку.

"Ленивая шуба" - новое прочтение новогодней классики
© Sputnik / Людмила Янковская
"Ленивая шуба" - вариация "Сельдь под шубой"

Свеклу, морковь, яйцо, измельченный лук выкладываем в миску и перемешиваем. Постепенно, порциями, вводим майонез. Задача состоит в том, чтобы масса напиталась майонезом и при этом держала форму. Пробуем и добавляем по своему вкусу соль и специи.

"Ленивая шуба" - новое прочтение новогодней классики
© Sputnik / Людмила Янковская
"Ленивая шуба" - вариация "Сельдь под шубой"

Белки аккуратно начиняем получившейся смесью и выкладываем на блюдо. Затем сверху выкладываем кусочки селедки, легонько придавливаем их в овощную массу. Сверху украшаем листьями петрушки и полукольцами лука, это уже по желанию.

"Ленивая шуба" - новое прочтение новогодней классики
© Sputnik / Людмила Янковская
"Ленивая шуба" - вариация "Сельдь под шубой"

Такой вид подачи всеми любимого салата можно использовать при организации фуршетного праздничного стола. Приятного аппетита!

 
 
Ссылка на источник 64
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Без классического салата "Сельдь под шубой" не обходится ни одно новогоднее застолье, без него просто праздник не праздник. А потом мы считаем калории и ворчим из-за...

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