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Как без удара по здоровью и фигуре вкусно провести праздники. Советы специалиста
Наступило время праздников, а это значит, что мы будем радовать себя обилием разнообразной вкусной пищи. Но как среди веселья не подарить себе пару лишних килограмм и выдержать баланс в еде? И из чего этот баланс состоит? Специалист
Немного теории. Есть три главных направления расхода энергии организмом:
— основной обмен — все процессы организма, наша повседневная жизнь;
— механическая работа мышц — физическая активность, спорт, ходьба;
— переваривание пищи.
Все перечисленные затраты покрываются белками, жирами и углеводами.
Рассказываем о белках
Белки — важнейший компонент для организма и для строительства мышц. Неважно, из каких продуктов получены белки: мясо, курица, яйца, бобовые и т.п., главное, чтобы организм получал все незаменимые и заменимые аминокислоты в достаточном количестве.
Обычно содержание белков в дневном рационе должно составлять около15% (в 1 г. белка ~ 4 ккал). За праздничным столом стоит есть больше белковой пищи — это позволит набрать меньше калорий и замедлить усвоение алкоголя.
На следующей день же, наоборот, следует есть меньше белковой пищи, чтобы организму было легче очиститься после обильного застолья.
Рассказываем о жирах
Жиры — важный структурный элемент всех живых клеток и запасной источник энергии организма. Жиры по происхождению бывают: растительные и животные.
Высокое потребление животных жиров часто приводит к диабету, ожирению и другим болезням. Растительные жиры в основном представлены жирными кислотами: омега-3 и омега-6, которые содержатся в льне, кунжуте, рыбе и других продуктах.
Доля жиров в дневном рационе должна составлять 30% (1 г. жира это ~ 9ккал).
В праздники к жирам нужно относиться осторожно: с одной стороны, они препятствуют поступлению алкоголя в кровь, с другой — это пусть к лишнему весу.
Но, если вы собираетесь встречать Новый год на улице или активно, со сноубордом в руках, то жиры вам не повредят.
Рассказываем об углеводах
Углеводы и клетчатка — это основной источник энергии для всего организма. Они есть в растительных продуктах в виде сложных углеводов (крахмал, пищевые волокна) и простых сахаров (сахар, сладости, изделия из белой муки и т.д.).
В состав сложных углеводов входят пищевые волокна, клетчатка, которые почти не усваиваются организмом, но оказывают существенное благоприятное влияние пищеварение. Много клетчатки в неочищенных зерновых, отрубях, овощах и фруктах.
В день доля углеводов от общего приёма пищи должна быть примерно 55% (в 1 г. углеводов ~ 4 ккал).
Углеводы способствуют усвоению пищи, которую вы с ними кушаете: совмещая богатую углеводами пищу (а это почти все гарниры) и алкоголь вы опьянеете быстрее.
Избыток — трансформируется в жир и в случае долгих обильных застолий на углеводы лучше не налегать.
На следующий день после праздника очень полезно кушать пищу богатую клетчаткой: она нормализует пищеварение и вы будете чувствовать себя лучше.
Подытоживая, следует запомнить правило: если калорийность рациона не компенсирует энергозатраты организма — это приводит к истощению, иначе появляется избыточный вес.
Чтобы соблюдать это правило, нужно следить за калорийностью суточного рациона и повышать/снижать ее в зависимости от вида активности и от поставленной цели.
Бонус
Предлагаем вашему вниманию один из вариантов правильного и вкусного праздничного стола.
В начале у нас идут рыбные блюда.
Запеченная рыба с овощами
На 100 грамм готового продукта приходится всего — 77 ккал. Белков 13 грамм, углеводов 2 грамма и жиров 2 грамма.
Ингредиенты:
1) Филе белой рыбы — 600 грамм.
Очень просто, но очень вкусно и главное полезно!
Заливной пирог с сёмгой
На 100 грамм готового продукта приходится всего — 180 ккал. Белков 13 грамм, углеводов 15 грамм и жиров 8 грамм.
Ингредиенты:
Тесто:
1) 2 яйца.
Начинка:
1) 350 грамм семги или форели (филе).
Следующими по списку это салаты.
Гранатовый браслет
На 100 грамм готового продукта приходится всего — 107 ккал. Белков 10 грамм. Углеводов 8 грамм и жиров 4 грамм.
Ингредиенты:
1) Картофель 240грамм.
Для заправки:
1) 2 желтка.
Селедка под шубой без майонеза
На 100 грамм готового продукта приходится всего — 83 ккал. Белков 9 грамм, углеводов 4 грамма и жиров 3 грамма.
Ингредиенты:
1) Обезжиренный творог или творог с содержанием жира не более 2% — 100 грамм.
И самое вкусное, это десерт.
Йогуртовый низкокалорийный торт с киви и бананом
На 100 грамм готового продукта приходится всего — 166 ккал. Белков 5 грамм, углеводов 22 грамма и жиров 7 грамм.
Ингредиенты:
1) 200 грамм песочного печенья.
Украшение торта:
1) 2 киви.
Крем «Птичье молоко»
На 100 грамм готового продукта приходится всего — 125 ккал. Белков 7 грамм, углеводов 13 грамм и жиров 6 грамм.
Ингредиенты:
1) Йогурт натуральный — 500 грамм.
Вот примерный план того, что можно приготовить на Новый Год. Всем хороших праздников и вкусного новогоднего застолья!
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Как среди веселья не подарить себе пару лишних килограмм и выдержать баланс в еде?
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