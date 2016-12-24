Митрополит Минско-Могилевский отметил, что в современности во время подготовки к празднику Рождества Христова мы, к сожалению, больше времени уделяем внешним атрибутам празднования, заботимся о елке и подарках. Это хорошо, однако нужно помнить и о духовном значении праздника.

"Праздник Рождества Христова стоит воспринимать не только как напоминание о том событии, которое произошло более двух тысяч лет назад. Это не статический, а динамический праздник. Бог каждый день приходит к нам в своем слове, и нужно только принять его", — напомнил Тадеуш Кондрусевич в эфире радио Sputnik Беларусь.

По словам архиепископа, радостный праздник Рождества Христова — это праздник, в ходе которого далекий Бог Ветхого Завета становится близким, приходит к нам с человеческим лицом и с человеческим сердцем, чтобы быть рядом с нами.

"Пусть сегодняшний праздник будет праздником открытых сердец и душ, чтобы наши сердца стали Вифлеемом 21 века, полные благодати и божественного покоя. Счастливого Рождества и счастливого Нового года! ", — пожелал всем верующим Тадеуш Кондрусевич.

Поздравление католического архиепископа, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича с Рождеством Христовым слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.