﻿ Где живут "богачи" и сколько зарабатывают учителя. Тест на знание белорусских зарплат. 21.by
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Где живут "богачи" и сколько зарабатывают учителя. Тест на знание белорусских зарплат

25.12.2016 10:11 — Разное | Tut.by  
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Сколько получают программисты и учителя и где живут самые бедные и богатые белорусы? FINANCE.TUT.BY составил тест, чтобы проверить, насколько вы осведомлены о финансовом положении соотечественников.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
 
 
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Сколько получают программисты и учителя и где живут самые бедные и богатые белорусы? Много вы знаете о зарплатах своих соотечественников?

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