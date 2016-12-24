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Где живут "богачи" и сколько зарабатывают учителя. Тест на знание белорусских зарплат
Сколько получают программисты и учителя и где живут самые бедные и богатые белорусы? FINANCE.TUT.BY составил тест, чтобы проверить, насколько вы осведомлены о финансовом положении соотечественников.
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Сколько получают программисты и учителя и где живут самые бедные и богатые белорусы? Много вы знаете о зарплатах своих соотечественников?
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