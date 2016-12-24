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Трамп допустил возобновление ядерной гонки вооружений
25.12.2016 10:09 — Разное | Ежедневник
Избранный президент США республиканец Дональд Трамп вновь заявил об усилении ядерного вооружения своей страны.
"Пусть будет ядерная гонка. Мы превзойдем их по всем показателям и продержимся дольше", — сказал Трамп, передает
Ранее Трамп заявлял, что США должны усилить свой ядерный потенциал. Во время избирательной кампании Трамп заявлял, что в ближайшее время ядерное оружие может появиться у таких государств как Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия, а также допускал возможность расторжения ядерной сделки с Ираном. Кроме того, во время дебатов с Хиллари Клинтон Трамп назвал российский ядерный арсенал более новыми и современным, чем американский. Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп 20 декабря получил голоса 304 из 538 голосов выборщиков. Церемония инаугурации Трампа состоится 19-21 января 2017 года.
Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов. При этом за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовали 65,8 млн избирателей, за Трампа - 62,9 млн.
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Избранный президент США республиканец Дональд Трамп вновь заявил об усилении ядерного вооружения своей страны.
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