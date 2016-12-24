В этом году блог Марии Погореловой номинирован на престижную премию Neforum Awards. Белорусский блогер впервые представлен в шорт-листе премии. C автором блога Pogue.by корреспондент Sputnik Елена Васильева встретилась в кафе "Зерно", где всякий посетитель стильный, красивый и подписан на пару-тройку модных блогов.



© Sputnik/ Роман Шантар Фэшн-блогер: в наших магазинах трудно найти трендовые вещи

"Но это специфическое место, средний белорус все еще, выбирая, на что потратить деньги, предпочтет черный пуловер", — считает Мария.

На что тратил деньги белорус в этом году и на что решили не тратиться дизайнеры — в модных итогах года от Марии Погореловой.

Без BFW. В этом году многие дизайнеры отказались от участия в Belarus Fashion Week, посчитав, что участие в мероприятии слишком затратно и эмоционально, и финансово. К тому же, эффект от организации собственных показов порой значительно выше.



© Фото: сайт Pogue.by Мария Погорелова признается, что не каждый бренд может попасть к ней в блог

В итоге дизайнер Ольга Кучеренко (бренд KUCHERENKO) акцентировала внимание на индивидуальном пошиве свадебной и вечерней моды, Леор Гофман (LEORGOFMAN) отказался от участия в BFW в пользу открытия своего магазина. Ольга Кардаш (Kardash) организовала собственный показ — в итоге получила возможность более тщательно, чем во время показов BFW, проработать атмосферу, которой насладились гости в ожидании показа, вместо того, чтобы пятнадцать минут томиться в полупустом зале БЕЛЭКСПО.

То есть дизайнеры поняли, кто им приносит деньги, и уделили внимание этим людям — то есть своим клиентам. Кто-то начал подумывать о показах в Киеве, Москве, Петербурге. Так происходит потому, что в Минске клиентская база дизайнеров уже сформирована, а рынок в Беларуси ограничен — значит, нужно выходить на новые, но тут очень много но, опять же, это дорого, затратно и за результат никто не ручается.

Сегментация блогеров и "эффект красной помады". В Беларуси блогеры окончательно разделились на "бьюти-блогеров" и "модных блогеров". Многие объявили о приостановке своих проектов просто потому, что быть блогером требует много времени и финансов, а отдача весьма призрачна.

В начале года я это прогнозировала: "эффект красной помады" — человеку проще и легче купить помаду известного бренда, чем дизайнерское платье, платье стоит дороже помады, а удовольствие от покупки может быть не меньше. Поэтому и переориентация с моды на бьют вполне оправдана.



© Фото: сайт Pogue.by Для своего блога Мария Погорелова с удовольствием работает моделью

Сами блогеры понимают, что для поддержания качества контента нужно постоянно обновлять гардероб. Я нашла удобный путь взаимодействия с дизайнерами — бартер: предлагаю им размещение в блоге взамен на фотосессию с использованием их вещей. Каждый преследует свою цель и получает выгоду: я — фото, дизайнер — рекламу и упоминание. Да, все мы, модные блогеры, мечтаем однажды написать материал в Vogue, но у нас нет Vogue, так что пишем туда, куда можем — в свои блоги.

В этом году приходилось отказываться от некоторых сотрудничеств, потому как не каждый бренд может попасть ко мне в блог — например, я против алкоголя и сигарет у себя на страницах.

Информационная шумиха вокруг моды нарастает с каждым годом и от этого начинаешь уставать.

Удачного сотрудничества с государством пока не вышло. В этом году дизайнер Юлия Латушкина создала коллекцию парадной формы одежды для белорусских олимпийцев. Но судя по результатам сотрудничества — Минспорта посчитало, что оплачивать труд дизайнера нет необходимости — об успешности задумки говорить не приходится. Государство оценивает работу дизайнеров как творчество, за которое не нужно платить, но не как работу. Хотя форма получилась отличной, наконец-то за наших олимпийцев не было обидно. В этом плане, пожалуй, Айплатов с Кадыровым и то лучше сработал. Так что не думаю, что в ближайший год сотрудничество белорусских дизайнеров с государством станет массовым.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:33 / 9.93Mb / ) Sputnik/ Елена Васильева © Sputnik/ Елена Васильева Итоги года в мире моды с блогером Машей Погореловой

С другой стороны, государственные и крупные компании начали обращаться и к дизайнерам, и к блогерам, так что тема актуальна. Так, мне поступало предложение о сотрудничестве от Conte. К сожалению, договориться о сотрудничестве не вышло, но только потому, что в тот момент я была занята. Например, Mark Formelle отлично сработал с художницей и блогером Никой Сандрос, коллекция получилась яркой и обсуждаемой.

О каком-то стабильном сотрудничестве компаний и блогеров сейчас не приходится говорить — всюду кризис, компании перешли от годового планирования на квартальное. Разумеется, реклама в блогах — не первое, на что они захотят потратиться. При этом, выбирая между рекламой в блоге или "Инстаграм", предпочитают второе, потому что затраты на это куда меньшие или их вообще нет.

Дизайнеры поубавили креатива. Предлагают ассортимент, актуальный в течение года, меняются разве что цвета и фактура ткани, а модели остаются прежними. У дизайнера появилось понимание — то, что актуально для подиума, не подходят для жизни. Креатив и дизайн заменяются сдержанностью, утилитарностью и функциональностью. Шелковые платья в пол, вырезы, широкие рукава зимой остались на подиуме.

Подтянули функциональность. Дизайнеры аксессуаров стараются не выходить из своей ниши и развиваются внутри нее. Они понимают, что клиент хочет обновления каждый сезон, но в то же время ищет то же качество, которое нашли у определенного бренда. И если прежде наши дизайнеры работали скорее по наитию, то сейчас подтянули функциональность — например, исправили заклепку сумки, которая царапала телефон или добавили подкладку оригинального цвета. Такая незаметная работа и внимание к деталям формирует ДНК бренда.



© Фото: сайт Pogue.by Знаменитые аисты от Kardash

В итоге появились дизайнеры, аксессуары и сумки которых есть сейчас едва ли не у каждой светской девушки. Например, те, кто много путешествует, покупают сумки Panaskin. У каждой второй девушки на светских мероприятиях в Минске есть такая сумка, а вот в Москве это эксклюзив, в Москве такой восхитится каждый, хоть в самолете из Минска таких сумок летело три. Panaskin — это, фактически, новая Birkin.

Сказался кризис: в регионах дизайнеров не ждут. В этом году журнал Fashion Collection проводил "МОДАФЭСТ" в регионах Беларуси. Дизайнеры съездили в Витебск, Гомель, Гродно, и те, с которыми я общалась, оказались не особенно довольны результатом. Дела хорошо шли у тех, кто сделал свою продукцию доступной по цене. Когда она имеет значение, мода отходит на второй план: если нужны сапоги, то купят максимально функциональные черные сапоги.

Раз в год в модной индустрии случается скандал. В этом году на память приходят два скандала. Первый — Mark Formelle и их сексистская реклама, а второй был связан с недопуском редактора одного из модных порталов в первый ряд на модный показ. Такая ситуация случилась потому, что редактор пришла на показ с маленькой дочкой. Не уступили организаторы, не уступила редактор, случился конфликт. На мировых подиумах дети уже стали обычным делом, Бэкхемы и Кардашьяны задали тон. Это не вызывает восторгов, но и такой бурной реакции — тоже.

Был в модной индустрии и скандал из-за фасона блузки. Два модельера обвинили друг друга в краже дизайна. На мой взгляд, оба заимствовали дизайн, могу найти еще три варианта похожих блузок с мировых подиумов. Со стороны это выглядит глупо: в моде сейчас почти никто не делает ничего оригинального, считанные дизайнеры даже на мировом уровне придумывают что-то экстраординарное. Так что странно наблюдать, как белорусские дизайнеры спорят, кто был первым.

Мне стало скучно. Скучно наблюдать за модой и в мировом масштабе. У многих дизайнеров схожие трендбуки, аналитические материалы, как будто они сидели за соседними столами и задания у них были одинаковые. Мировой модный рынок находится в глобальном кризисе идей. Нет некогда шикарных показов Александра Маккуина или Гальяно, прошлый сезон был очень ровным, без ярких пятен.

Быстрая мода теряет актуальность. Есть рынки, которые еще не насыщены fast-fashion, когда H&M открывался в Чили, там тоже стояли очереди на вход. Сейчас даже в Европе переели быстрой моды, в моде теперь движение эко, а ведь фэшн-индустрия по выбросам на втором месте в мире. Мода это буквально грязное дело, и когда значение цены становится не таким важным, люди начинают выбирать не H&M, а качественную дизайнерскую вещь. Потому что одежду из масс-маркета порой можно даже до первой стирки не доносить.

К тому же, появилась тенденция возвращать предприятие производства в страну производителя, хоть это сложнее и дороже. Но хоть H&M в Швеции не в пример качественнее, чем H&M в любой другой стране, тем не менее, обеспеченные шведы предпочитают найти дизайнера, который сделает уникальную вещь, а не воспользоваться предложением масс-маркета.

Все зависит от кошелька. Если нужна одна юбка, человек купит то, что хорошо сядет. Часто человек, может, и хотел бы одеваться у дизайнеров, но они не делают 50-й или 38-й размер, потому что для этого нужны другие лекала, и заказ изделия превращается в индивидуальный пошив, а это дорого.

Вышиванка стала "прадаванкай". Если прежде вышиванка была позитивным элементом на майках, свитшотах, часах, то сейчас — повсюду на колбасе, печенье и салфетках. Это не хорошо и не плохо, просто дизайнеры оформили тренд, который летал в воздухе. А креаторы в интернете придумали мем "прадаванка", когда все кому не лень изображают национальный орнамент на любом предмете, просто чтобы привлечь покупателя и сыграть на его чувствах. Дизайнеры же ищут новые оригинальные формы интерпретации национальных символов, например, теперь это аист, зубр и соломенный коник.