Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды матчей , состоявшихся 23 декабря и дисквалифицировал двух игроков миснкого «Динамо» за нарушения в выездном поединке против омского «Авангарда», в котором «зубры» одержали минимальную победу.



Фото: Дарья Бурякина

Лучший бомбардир минчан Мэтт Эллисон, удаленный на 29-й минуте после контакта с форвардом хозяев Владимиром Соботкой, дисквалифицирован на три матча. Эксперты в столкновении с Соботкой усмотрели со стороны динамовца «атаку в голову или шею». Правда, представленные на сайте КХЛ видеоматериалы совершенно не дают возможности получить ясного представления о характере нарушения.

Ясно лишь то, что Соботка не смог продолжить игру, у него подозрение на сотрясение мозга.

Специалисты КХЛ приняли решение оставить без изменений наложенное на Мэтта Эллисона (№ 10) наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Таким образом, Мэтт Эллисон, с 38 (13+25) очками в 42 поединках лидирующий в списке бомбардиров команды, пропустит три ближайших домашних матча минского «Динамо» — против лидеров КХЛ питерского СКА (3 января), и московского ЦСКА (7 января), а также против аутсайдера Западной конференции череповецкой «Северстали» (5 января).

На два матча дисквалифицирован защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец, который на 46-й минуте толкнул соперника на борт. В ходе игры это нарушение осталось незамеченным судьями. Однако после матча комиссия приняла решение наложить на Кирилла Готовца (№ 2) наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.12.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Стоит ометить, что Готовец наказан абсолютно по делу. Не успев за форвардом «Авангарда» Дэвидом Бутом, белорус позволил исполнить тому бросок, а затем, когда эпизод уже был завершен, совершенно немотивированно и грязно толкнул того в спину, и соперник влетел головой в борт. На некоторое время Бут ушел в раздевалку, однако позже сумел вернуться в игру. Будь травма тяжелее, Готовец мог бы получить более жесткое наказание.

По следам матча «Авангарда» и минского «Динамо» дисквалификации подвергся также главный тренер омичей Федор Канарейкин, который на 33-й минуте устроил выволочку судьям за то, что те не заметили нарушение численного состава у минчан, когда те играли в меньшинстве после 5-минутного удаления Эллисона.

Канарейкин тогда был удален до конца матча, а комиссия приняла решение оставить без изменений наложенное на главного тренера «Авангарда» Федора Канарейкина наказание по правилу 551 г, п. 1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) — и согласно п. 2.6. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Что касается минских динамовцев, то с 73 очками после 42 матчей они делят с ярославским «Локомотивом» 4−5-е места в Западной конференции.

Теперь минские динамовцы с 26 по 31 декабря сыграют в Кубке Шпенглера, который по традиции пройдет в швейцарском «Давосе».

Предметом рассмотрения дисциплинарной комиссии стал еще один эпизод игрового дня 23 декабря, случившийся в поединке «Лада» — СКА. Решение экспертов оказалось нетривиальным. Лидер питерского СКА Илья Ковальчук за колющий удар клюшкой избежал дисквалификации и ограничится выплатой денежного штрафа.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука (№ 17) наказание по правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.6.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Также решено наложить на вратаря ХК «Лада» Илью Ежова (№ 33) наказание по правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.6.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Правда, в представленном на сайте КХЛ видео «фехтовального» эпизода с участием Ковальчука и Ежова вообще нет.