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Минские католики встретили Рождество в костеле святых Симеона и Елены

25.12.2016 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рождественское богослужение состоялось накануне в костеле святых Симеона и Елены. 

Перед началом службы прихожане костела вознесли молитвы у яслей младенца Иисуса. Костел был полон — те, кому не хватило места на скамьях, слушали рождественское богослужение, стоя у дверей. На улице минчане собирались и фотографировались возле рождественского вертепа, расположенного у стен костела. 

О том, как прошло рождественское богослужение в костеле святых Симеона и Елены, узнайте из фотоленты Sputnik.

 
 
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Смотрите, как прошло рождественское богослужение в костеле святых Симеона и Елены, в фотоленте Sputnik.

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