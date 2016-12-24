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Минские католики встретили Рождество в костеле святых Симеона и Елены
25.12.2016 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Рождественское богослужение состоялось накануне в костеле святых Симеона и Елены.
Перед началом службы прихожане костела вознесли молитвы у яслей младенца Иисуса. Костел был полон — те, кому не хватило места на скамьях, слушали рождественское богослужение, стоя у дверей. На улице минчане собирались и фотографировались возле рождественского вертепа, расположенного у стен костела.
О том, как прошло рождественское богослужение в костеле святых Симеона и Елены, узнайте из фотоленты Sputnik.
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Смотрите, как прошло рождественское богослужение в костеле святых Симеона и Елены, в фотоленте Sputnik.
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