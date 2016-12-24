Рождественское богослужение состоялось накануне в костеле святых Симеона и Елены.

Перед началом службы прихожане костела вознесли молитвы у яслей младенца Иисуса. Костел был полон — те, кому не хватило места на скамьях, слушали рождественское богослужение, стоя у дверей. На улице минчане собирались и фотографировались возле рождественского вертепа, расположенного у стен костела.

О том, как прошло рождественское богослужение в костеле святых Симеона и Елены, узнайте из фотоленты Sputnik.