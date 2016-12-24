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Российский ТУ-154 с журналистами и музыкантами упал в Черное море

25.12.2016 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Российский ТУ-154 с журналистами и музыкантами упал в Черное море

На борту воздушного судна находился 91 человек, это музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. Как сообщили ТАСС в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека - военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС. Спасатели рассматривают в качестве версий падения Ту-154 две причины — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Приоритетной версией является техническая неисправность, отмечается, что экипаж самолета был очень опытным.

Самолет Ту-154, разбившийся под Сочи, был выпущен в 1983 году и прошел в сентябре этого года плановое регламентное обслуживание, им управлял опытный летчик первого класса Роман Волков. 

"Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем.
Роман Волков - летчик первого класса. Общий налет - более трех тысяч часов", - говорится в сообщении. В ведомстве также сообщили, что Ту-154  был выпущен в 1983 году, его общий налет составляет 6689 часов. "Последний ремонт прошел 29 декабря 2014 года, а в сентябре 2016 года прошел плановое регламентное обслуживание", - добавили в Минобороны.

Пока обнаружены тела четырех погибших.

 
 
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На борту воздушного судна находился 91 человек, это музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.

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