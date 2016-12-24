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Российский ТУ-154 с журналистами и музыкантами упал в Черное море
25.12.2016 12:10 — Разное | Ежедневник
На борту воздушного судна находился 91 человек, это музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. Как сообщили
«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС. Спасатели рассматривают в качестве версий падения Ту-154 две причины — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Приоритетной версией является техническая неисправность, отмечается, что экипаж самолета был очень опытным.
Самолет Ту-154, разбившийся под Сочи, был выпущен в 1983 году и прошел в сентябре этого года плановое регламентное обслуживание, им управлял опытный летчик первого класса Роман Волков.
"Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем.
Пока обнаружены тела четырех погибших.
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На борту воздушного судна находился 91 человек, это музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.
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