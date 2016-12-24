Самолет министерства обороны России ТУ-154 упал в Черное море утром 25 декабря. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди них артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, в их числе — руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов и 64 сотрудника коллектива (практически весь состав хора, без трех солистов — Sputnik). По информации Минобороны России, артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В МЧС России подтвердили место падения самолета в Черном море в 5,5 км от береговой линии.

Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок был тесно связан с ансамблем. Одной из его песен традиционно закрывались выступления коллектива.

"Я приглашал их на 70-летие освобождения Беларуси, я участвовал в разных концертах с ними. Они заканчивают концерты моей песней "Служить России суждено тебе и мне", это неофициальный гимн Российской армии. Я скорблю. Ближе коллектива у меня нет, с которым бы я близко был связан", — сказал в эфире радио Sputnik Ханок.

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