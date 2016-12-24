﻿﻿ Ханок об ансамбле Александрова: ближе коллектива у меня нет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ханок об ансамбле Александрова: ближе коллектива у меня нет

25.12.2016 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Самолет министерства обороны России ТУ-154 упал в Черное море утром 25 декабря. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди них артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, в их числе — руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов и 64 сотрудника коллектива (практически весь состав хора, без трех солистов — Sputnik). По информации Минобороны России, артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В МЧС России подтвердили место падения самолета в Черном море в 5,5 км от береговой линии.

Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок был тесно связан с ансамблем. Одной из его песен традиционно закрывались выступления коллектива.

"Я приглашал их на 70-летие освобождения Беларуси, я участвовал в разных концертах с ними. Они заканчивают концерты моей песней "Служить России суждено тебе и мне", это неофициальный гимн Российской армии. Я скорблю. Ближе коллектива у меня нет, с которым бы я близко был связан", — сказал в эфире радио Sputnik Ханок.

Полностью слушайте на радио Sputnik Беларусь.  

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эдуард Ханок был тесно связан с ансамблем песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, с его художественным руководителем Валерием Халиловым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Зимой - дешевле. Ищем недорогие купе-кабриолеты к весенне-летнему сезону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика