При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Согласно списку находившихся на борту Ту-154, размещенному на сайте Минобороны, этим самолетом летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым и директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков.

Лев Лещенко когда-то служил в ансамбле песни и пляски имени А. В. Александрова, часто сотрудничал с ним на протяжении своей дальнейшей карьеры, хотя не являлся его штатным артистом. "Я очень любил выступать с этим ансамблем. Это огромная утрата для нашей культуры, для мировой культуры. Ведь по их принципу было создано множество военных ансамблей в других странах", — сказал Лещенко.

Лев Лещенко выразил уверенность в том, что ансамбль обязательно восстановится и продолжит традиции армейской культуры. "Я думаю, что в течение небольшого времени будет создан новый коллектив в память о замечательных артистах. Хочется пожелать мужества всем и сказать, что память надолго сохранится в нашей жизни", — подчеркнул артист.

Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России. Днем его рождения считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).

В настоящее время в штате Ансамбля более 200 человек, в том числе 150 профессиональных артистов: солисты, мужской хор, оркестр и смешанная танцевальная группа. Все участники ансамбля имеют специальное музыкальное и хореографическое образование.

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