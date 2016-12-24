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Лещенко об ансамбле Александрова: это образец академической школы

25.12.2016 13:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Согласно списку находившихся на борту Ту-154, размещенному на сайте Минобороны, этим самолетом летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым и директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков.

Лев Лещенко когда-то служил в ансамбле песни и пляски имени А. В. Александрова, часто сотрудничал с ним на протяжении своей дальнейшей карьеры, хотя не являлся его штатным артистом. "Я очень любил выступать с этим ансамблем. Это огромная утрата для нашей культуры, для мировой культуры. Ведь по их принципу было создано множество военных ансамблей в других странах", — сказал Лещенко.

Лев Лещенко выразил уверенность в том, что ансамбль обязательно восстановится и продолжит традиции армейской культуры. "Я думаю, что в течение небольшого времени будет создан новый коллектив в память о замечательных артистах. Хочется пожелать мужества всем и сказать, что память надолго сохранится в нашей жизни", — подчеркнул артист.

Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России. Днем его рождения считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).

В настоящее время в штате Ансамбля более 200 человек, в том числе 150 профессиональных артистов: солисты, мужской хор, оркестр и смешанная танцевальная группа.  Все участники ансамбля имеют специальное музыкальное и хореографическое образование.

Полностью беседу со Львом Лещенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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Народный артист России Лев Лещенко рассказал о своем сотрудничестве с ансамблем песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, и выразил соболезнования...

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