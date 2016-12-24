Самолет Ту-154 рано утром вылетел из Сочи в сирийскую Латакию. Через 7 минут связь прервалась. На борту находились восемь членов экипажа и 83 пассажира — Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда".

Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника находились на борту Ту-154: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов. Звукорежиссер телеканала НТВ Евгений Толстов за несколько минут до вылета сфотографировал самолет ТУ-154 и выложил в свои социальные сети. Сейчас под фотографией ТУ-154 в его социальных сетях десятки людей пишут соболезнования.

Алексей Прокин, в недавнем прошлом собственный корреспондент НТВ в Беларуси, до сих пор не верит в то, что его коллег и друзей нет в живых.

"С Олегом Пестовым мы недавно ездили в командировку в Болгарию. Очень искренний человек, очень жизнерадостный, большой профессионал своего дела. Миша Лужецкий сидит со мной за соседним столом в корреспондентском центре. Он последнюю неделю был занят ремонтом", — рассказал Прокин.

Корреспондент рассказал, что они часто летают военными бортами, и всегда пассажиры чувствовали себя очень уверенно в компании военных пилотов.

"Всегда взлеты и посадки, даже в сложных условиях, проходили мягко, плавно. Доверие к военным летчикам у тех, кто с ними летал, было безгранично", — добавил Алексей Прокин.

Радио Sputnik Беларусь выражает соболезнования коллегам и семьям погибших.

НТВ корректирует сетку вещания в связи с авиакатастрофой: в связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой самолета Минобороны, принято решение снять с эфира развлекательную программу "Киношоу, новогодний художественный фильм "Со мною вот что происходит", который был заявлен к показу в воскресенье на 21.00

Полностью беседу с Алексеем Прокиным о погибших в крушении ТУ-154 над Черным морем коллегах слушайте на радио Sputnik Беларусь.