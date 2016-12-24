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Журналист НТВ о погибших коллегах: до сих пор не верю
25.12.2016 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Самолет Ту-154 рано утром вылетел из Сочи в сирийскую Латакию. Через 7 минут связь прервалась. На борту находились восемь членов экипажа и 83 пассажира — Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда".
Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника находились на борту Ту-154: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов. Звукорежиссер телеканала НТВ Евгений Толстов за несколько минут до вылета сфотографировал самолет
Алексей Прокин, в недавнем прошлом собственный корреспондент НТВ в Беларуси, до сих пор не верит в то, что его коллег и друзей нет в живых.
"С Олегом Пестовым мы недавно ездили в командировку в Болгарию. Очень искренний человек, очень жизнерадостный, большой профессионал своего дела. Миша Лужецкий сидит со мной за соседним столом в корреспондентском центре. Он последнюю неделю был занят ремонтом", — рассказал Прокин.
Корреспондент рассказал, что они часто летают военными бортами, и всегда пассажиры чувствовали себя очень уверенно в компании военных пилотов.
"Всегда взлеты и посадки, даже в сложных условиях, проходили мягко, плавно. Доверие к военным летчикам у тех, кто с ними летал, было безгранично", — добавил Алексей Прокин.
Радио Sputnik Беларусь выражает соболезнования коллегам и семьям погибших.
НТВ корректирует сетку вещания в связи с авиакатастрофой: в связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой самолета Минобороны, принято решение снять с эфира развлекательную программу "Киношоу, новогодний художественный фильм "Со мною вот что происходит", который был заявлен к показу в воскресенье на 21.00
Полностью беседу с Алексеем Прокиным о погибших в крушении ТУ-154 над Черным морем коллегах слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Алексей Прокин, корреспондент канала НТВ, в прошлом собственный корреспондент НТВ в Беларуси, рассказал радио Sputnik Беларусь о своих коллегах, погибших утром 25...
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