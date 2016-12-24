Самолет Ту-154 рано утром вылетел из Сочи в сирийскую Латакию. Через 7 минут связь прервалась. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда".

Пресс-служба телеканала "Звезда" подтвердила, что на этом борту летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Ведущий радио Sputnik Беларусь связался с корреспондентом телеканала "Звезда" Алексеем Головко. Он рассказал о своих погибших коллегах и друзьях.

"Я лучше всего знал Александра Суранова, оператора. Год назад мы были с ним в Сирии. Это веселый и очень мужественный человек, прекрасный оператор. Павел Обухов запомнился огромной улыбкой, он обожал снимать в экстремальных условиях", — поделился воспоминаниями Головко.

Sputnik Беларусь выражает соболезнования коллегам и семьям погибших.

Полностью беседу с журналистом телеканала "Звезда" о погибших в крушении ТУ-154 представители СМИ, в том числе сотрудниками Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ слушайте на радио Sputnik Беларусь.