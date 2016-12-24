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Коля Лукашенко дал первое интервью

25.12.2016 14:22 — Разное | Ежедневник  
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Коля Лукашенко дал первое интервью

фото Naviny.by

11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента. Юный журналист, в частности, спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца.

О некоторых подробностях интервью сообщил телеканал «Беларусь 1». В частности, показали кадры, где младший сын президента играет в четыре руки с преподавателем на рояле, катает юного журналиста на электрокаре, учит его стоять на лыжах, а также показывает гостю знаменитую президентскую ферму — и кроликов, и коз, пишут Naviny.by.

«Такого молока ты нигде не пробовал», — говорит Коля. 

Также из сюжета следует, что 11-летний гость из России побывал на президентской елке во Дворце Республики и сыграл в хоккей с Александром Лукашенко. 

Несмотря на то, что Коля и юный журналист почти ровесники, на видео отчетливо видна значительная разница в росте, и у сына президента далеко не детский голос. 

Коля Лукашенко впервые появился на публике, когда ему было всего два года. С тех пор он постоянно сопровождает отца на официальных мероприятиях, будь то встреча с главами государств или заседание в ООН. Несмотря на то, что младший сын президента, по его же словам, ходит в обычную школу, это не мешает ему регулярно пропускать занятия, уезжая с президентом в международные командировки.

При этом на камеру Коля Лукашенко ранее практически ничего не говорил. Встреча с юным журналистом из России — это его первое интервью. На «Беларусь 1» сюжет покажут 25 декабря.

 
 
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11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента. Юный журналист, в частности, спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать...

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