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11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента. Юный журналист, в частности, спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца.

О некоторых подробностях интервью сообщил телеканал «Беларусь 1». В частности, показали кадры, где младший сын президента играет в четыре руки с преподавателем на рояле, катает юного журналиста на электрокаре, учит его стоять на лыжах, а также показывает гостю знаменитую президентскую ферму — и кроликов, и коз, пишут Naviny.by .

«Такого молока ты нигде не пробовал», — говорит Коля.

Также из сюжета следует, что 11-летний гость из России побывал на президентской елке во Дворце Республики и сыграл в хоккей с Александром Лукашенко.

Несмотря на то, что Коля и юный журналист почти ровесники, на видео отчетливо видна значительная разница в росте, и у сына президента далеко не детский голос.

Коля Лукашенко впервые появился на публике, когда ему было всего два года. С тех пор он постоянно сопровождает отца на официальных мероприятиях, будь то встреча с главами государств или заседание в ООН. Несмотря на то, что младший сын президента, по его же словам, ходит в обычную школу, это не мешает ему регулярно пропускать занятия, уезжая с президентом в международные командировки.

При этом на камеру Коля Лукашенко ранее практически ничего не говорил. Встреча с юным журналистом из России — это его первое интервью. На «Беларусь 1» сюжет покажут 25 декабря.