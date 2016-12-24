Развлекательная программа вперемешку с турниром для самых маленьких спортсменов прошла 25 декабря в столичном бассейне Дворца водного спорта. Ее и посетила двукратный серебряный призер Лонлона-2012 и бронзовый медалист Рио-2016 пловчиха Александра Герасименя.





Дети-пловцы соревновались в практически во всех стилях плавания, кроме баттерфляя, на дистанции 20 м. Прыгуны поднимались на метровый трамплин и с задором падали в воду. Синхронистки старательно демонстрировали командные взаимодействия.

— Около 1200 детей ежегодно поступает к нам на обучение плаванию, — рассказал генеральный директор СОК «Олимпийский» и депутат Мингорсовета Сергей Козлов. — Самых успешных ребят из числа новичков в возрасте от шести до восьми лет мы по традиции приглашаем на новогодний парад талантов. Для них это первые соревнования в жизни, а следующие уже будут отчетными и пройдут в мае 2017 года.



Сергей Козлов

— Родители с удовольствием приходят, чтобы посмотреть, чему научились их дети, а также наблюдают за показательными выступлениями профессионалов из национальных команд по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, — продолжил Сергей Сергеевич. — Тренеры же ищут у нас перспективных ребят среди массово занимающихся. Возможно, что кто-то из них — новая звездочка уровня Александры Герасимени, которая тоже занималась плаванием в нашем бассейне. Так что посредствам подобных мероприятий мы вносим свой вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни.











На елку в бассейне позвали самого желанного гостя — Александру Герасименю. Как считает Козлов, «для большинства любителей плавания увидеться с нашей легендой плавания — непростая задачка».

— Наверное, впервые за долгое время удалось прочувствовать атмосферу новогодних праздников задолго до Нового года, — призналась Александра. — Ввиду плотного графика чувство торжества момента у меня обычно наступало уже за праздничных столом 31 декабря. Так что походом во Дворец водного спорта подняла себе настроение. Было очень приятно со всеми пообщаться. Посмотреть, как тряслись от волнения малыши. Они очень ответственно подошли к испытанию. В некоторых вижу перспективу, другим, считаю, плавание даст хорошую базу. Ребята задавали вопросы, поздравляли — кто с олимпийской медалью в Рио-де-Жанейро, кто со скорым днем рождения.

К слову, он у Александры Герасимени 31 декабря. По такому случаю пловчихе вручили денежный сертификат на сумму 500 рублей.

— За спортивные результаты ее поощрило государство, а мы таким образом решили поздравить Сашу со скорым днем рождения, — прокомментировал Сергей Козлов.











Козлов считает, что выступление Александры на Европейских играх в Беларуси в 2019 году придало бы импульс развитию плавания в стране.

— Насколько мне известно, наш вид спорта собирались включить в программу Евроигр, — сказала Герасименя. — Не знаю, будет ли это турнир среди взрослых пловцов или юниоров. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Посмотрим. В любом случае молодым белорусским пловцам было бы полезно посмотреть на уровень зарубежных спортсменов и вдохновиться, а если кто-то хочет увидеть именно меня, то добро пожаловать на чемпионат страны.





От Дедушки Мороза в конце праздничной программы дети получили сладкие подарки, дипломы и медали участников соревнований, а лучшие из них — медали за призовые места. Герасименя же охотно оставляла для них автографы и фотографировалась

Как сообщалось, новогодний парад талантов во Дворец водных видов спорта посетит жених Александры пловец Евгений Цуркин, однако он не пришел.

— Женя готовится к республиканскому старту в Гомеле, поэтому не смог быть здесь, — сказала Саша.