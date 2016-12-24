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Рождественская месса в костеле Пресвятой Девы Марии

25.12.2016 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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24 декабря во всех минских костелах состоялись святые мессы в честь праздника Рождества Христова. В архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии служение началось в семь вечера и длилось почти до полуночи. Сперва прошла месса на польском языке, затем и на белорусском.

Перед началом службы прихожане вознесли молитвы у яслей младенца Иисуса, а затем исполнили традиционный рождественский христианский гимн "Тихая ночь, святая ночь".

 
 
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Вечером 24 декабря в католических храмах Беларуси состоялись праздничные богослужения в честь Рождества Христова. Смотрите на видео, как прошла святая месса в...

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