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Рождественская месса в костеле Пресвятой Девы Марии
25.12.2016 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь
24 декабря во всех минских костелах состоялись святые мессы в честь праздника Рождества Христова. В архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии служение началось в семь вечера и длилось почти до полуночи. Сперва прошла месса на польском языке, затем и на белорусском.
Перед началом службы прихожане вознесли молитвы у яслей младенца Иисуса, а затем исполнили традиционный рождественский христианский гимн "Тихая ночь, святая ночь".
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Вечером 24 декабря в католических храмах Беларуси состоялись праздничные богослужения в честь Рождества Христова. Смотрите на видео, как прошла святая месса в...
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