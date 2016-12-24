25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся из подмосковного аэропорта "Чкаловский" в сирийскую Латакию, после дозаправки в аэропорту Адлера упал в Черное Море. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, в том числе музыканты и солисты хора ансамбля Александрова, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиакатастрофа в Сочи: характеристики, маршрут и место падения самолета Ту-154 Характеристики, маршрут и место катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем в окрестностях Сочи.