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Авиакатастрофа в Сочи: характеристики, маршрут и место падения самолета Ту-154
25.12.2016 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь
25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся из подмосковного аэропорта "Чкаловский" в сирийскую Латакию, после дозаправки в аэропорту Адлера упал в Черное Море. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, в том числе музыканты и солисты хора ансамбля Александрова, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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Характеристики, маршрут и место катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем в окрестностях Сочи.
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