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NASA опубликовало снимок Западной Европы из космоса
NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть Западную Европу ночью. Снимок был сделан 28 ноября астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции и опубликован на сайте NASA.
В правом верхнем углу снимка можно увидеть огни городов Англии, в центре снимка расположился Париж, а в правой части изображения – города Бельгии и Нидерландов.
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NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть Западную Европу ночью.
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