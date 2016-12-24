NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть Западную Европу ночью. Снимок был сделан 28 ноября астронавтами, которые находятся на борту Международной космической станции и опубликован на сайте NASA.



Фото: NASA

В правом верхнем углу снимка можно увидеть огни городов Англии, в центре снимка расположился Париж, а в правой части изображения – города Бельгии и Нидерландов.