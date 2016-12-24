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Коляды — время чудес! Этнограф о древних традициях белорусов
25.12.2016 16:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Какие древние обряды празднования Коляд сохранились на белорусской земле до наших дней и как они выглядят сегодня, в студии радио Sputnik рассказала фольклорист и певица, старший преподаватель кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Матылицкая.
"Этот поздравительный обряд содержит элементы традиционного новогоднего карнавала и народной драмы "Царь Максимилиан". Обряд выглядит, как своеобразное представление встречи и сражения "царей", после чего происходит поздравление хозяев дома и одаривание участников обряда", — рассказала в студии Наталья Матылицкая.
Кроме того, еще с древних времен было известно, что Коляды — лучшее время для гаданий. Наталья Матылицкая уточнила, что традиционные праздничные гадания всегда были увлечением девушек, а вот у парней в гаданиях необходимости не было вовсе.
Собеседница Sputnik рассказала о наиболее интересных примерах колядных гаданий, вспомнила традиционные рождественские блюда, а также перечислила несколько табу, которые с древних времен связаны с колядным периодом.
Подробнее о древних колядных традициях белорусов слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.
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Коляды для предков современных белорусов были главным зимним праздником, который был связан с днем зимнего солнцестояния и символизировал начало нового года — и...
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