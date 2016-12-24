Какие древние обряды празднования Коляд сохранились на белорусской земле до наших дней и как они выглядят сегодня, в студии радио Sputnik рассказала фольклорист и певица, старший преподаватель кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Матылицкая.

По словам эксперта, один из ярких примеров народной традиции белорусов — обряд "Колядные цари", найденный в деревне Семежево Копыльского района и внесенный в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Этот поздравительный обряд содержит элементы традиционного новогоднего карнавала и народной драмы "Царь Максимилиан". Обряд выглядит, как своеобразное представление встречи и сражения "царей", после чего происходит поздравление хозяев дома и одаривание участников обряда", — рассказала в студии Наталья Матылицкая.

Известно, что в древности во время празднования по домам ходили "калядовщики". До наших дней сохранилась традиция, когда они переодевались в вывернутые наизнанку тулупы, надевали маски животных, водили с собой "козу".

Собеседница Sputnik отметила, что происхождение обряда "колядования" уходит корнями в глубокую древность, и объяснила, что смысл обряда когда-то заключался в защите от злых духов. К приходу ряженых хозяева относились очень серьезно, старались их щедро одарить и с удовольствием принимали все пожелания. "Гости" складывали дары в мешок и отправлялись к следующему дому.

Кроме того, еще с древних времен было известно, что Коляды — лучшее время для гаданий. Наталья Матылицкая уточнила, что традиционные праздничные гадания всегда были увлечением девушек, а вот у парней в гаданиях необходимости не было вовсе.

Собеседница Sputnik рассказала о наиболее интересных примерах колядных гаданий, вспомнила традиционные рождественские блюда, а также перечислила несколько табу, которые с древних времен связаны с колядным периодом.

Подробнее о древних колядных традициях белорусов слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.