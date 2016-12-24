Новый участник проекта « Легионеры » − бразилец Бето из мини-футбольного клуба «Столица». Атлетичный латиноамериканец живет в Минске уже почти год. Бето рассказал SPORT.TUT.BY, что надо изменить в Беларуси, чтобы она стала райской страной, и почему местный фастфуд — главное разочарование за первый год в Минске.

Встреча с игроком «Столицы» назначена в Уручье. Бето успел неплохо изучить этот микрорайон, но в центр города в одиночку не выбирается — боится заблудиться в метро.

− Когда я переехал в Минск, в клубе сразу сказали: «Бето, мы подыскали тебе квартиру в Уручье». Мне понравился этот район: рядом метро, ресторанчики и магазины. Когда в команде играл бразилец Рониньо, я часто с его помощью пользовался общественным транспортом. Он женат на грузинке, а потому немного владеет русским языком. Так что Рониньо разбирался в указателях и названиях станций, а я просто молча следовал за ним. Один ни за что не спущусь в минскую подземку — я же попросту заблужусь!

Благодаря уговорам Рониньо Бето перешел из харьковского «Локомотива» в мини-футбольный клуб «Столица».



Фото: «Столица»

− Рониньо позвонил мне, когда у меня заканчивался контракт с «Локо», со словами: «Бето, в Беларуси очень круто: красивая страна, дружелюбные люди и отличная команда. Ты не пожалеешь!» Я тогда рассматривал еще предложения из Испании, где живет моя семья. Но Рониньо убедил переехать в Минск. Я знал, что он будет поддерживать меня в первое время, поэтому подписал контракт со «Столицей».

«Если бы не холод, который пробирает до костей, и языковой барьер, я бы назвал Беларусь райской страной»

Самым сложным испытанием для теплолюбивого бразильца стал белорусский климат. Хотя за полгода в Украине Бето обзавелся теплой одеждой и иммунитетом к промозглой погоде.

− Если бы не холод, который пробирает до костей, и языковой барьер, я бы назвал Беларусь райской страной. В Форталезе, откуда я родом, зима — это плюс 20 градусов тепла. Моя жена — испанка. За этот год она ни разу не была в Беларуси и, думаю, не приедет из-за мороза. Я бы посоветовал ей прилететь в августе, но никак не в ноябре или декабре.

Поначалу мне казалось, что и белорусы такие же холодные, как местный климат. Но заметил, что со временем люди открываются. Хотя на шутки не всегда реагируют с удовольствием — я-то люблю посмеяться от души. Встречаются разные белорусы, например, врач нашей команды иногда выкидывает такие приколы, будто ему 15 лет. Для бразильцев постоянные шутки — это норма, никто не обижается.

Бето переехал в Беларусь из соседней Украины. На вопрос, похожи ли уклады жизни в наших странах, эмоциональный бразилец отрицательно машет головой:

− Для меня Украина и Беларусь похожи только холодом, в остальном это совершенно разные страны. В Минске я действительно всем доволен. Во-первых, я живу в отдельной квартире, а не в гостинице, как это было в Харькове. Во-вторых, в Беларуси люди счастливее, болельщики приходят на матчи с детьми, которые обожают фотографироваться.



Фото: «Столица»

Я ощущаю здесь больше жизни. В Украине я играл в сезоне 2013/2014. Это были сложные времена для страны. В Харькове почти не выходил на улицу. Мой одноклубник как-то зашел ко мне в отель и предупредил: «Бето, будь осторожен, объявили, что в харьковском метро заложена бомба». Мама мия, конечно, я не чувствовал себя безопасно в Украине!

«В Беларуси все говорят на русском, хотя имеют родной язык. Странная ситуация, но принимаю ее как данность»

Бразилец свободно владеет португальским и испанским и лишь немного говорит по-английски. Но это не стало причиной изоляции и постоянного пребывания дома:

− Когда есть свободное время, я люблю пройтись по магазинам или выйти на кофе. Знаю кое-какие слова на русском. Но вы сами представьте: иностранцы со знанием английского иногда сталкиваются с языковыми трудностями в Беларуси. Что уж говорить обо мне — парне, который болтает лишь на испанском и португальском. Как-то выкручиваюсь. Если кто-то хочет со мной пообщаться, я отмахиваюсь: «Нет-нет, ребята, я не говорю по-русски». Кстати, я заметил, что мне не приходится говорить: «Я не говорю по-белорусски», здесь все говорят на русском, хотя имеют родной язык. Странная ситуация, но принимаю ее как данность.

Когда самому необходимо что-то сказать, произношу основные предложения: «Я пойду», «Я куплю», «Я хочу» и потом показываю на какой-то предмет. Уже научился произносить самый любимый заказ в кафе: «Я хочу борщ и кофе».

Бразилец из Форталезы — любитель вкусной еды. Ему нравится белорусская кухня, но Бето затрудняется назвать конкретные блюда:

− Не пробовал пока хваленые драники, но у вас много аппетитных блюд. В Минске почему-то нет ресторанов бразильской кухни, зато есть много других экзотических вариантов. Я полюбил грузинские блюда. Жена Рониньо научила меня, как правильно есть хачапури и хинкали. Знаю, что хинкали надо есть без приборов — только при помощи рук, затем с наслаждением выпивать бульончик.

Рассказывая о дегустации национальных кухонь, Бето неожиданно кривится, вспоминая неприятный опыт знакомства с белорусским фастфудом. Футболист размахивает руками, умоляя никогда не повторять его ошибку:

− У нас была серия из двух матчей с казахстанским клубом. Я не успевал приготовить еду, поэтому заехал за шаурмой. Как я потом об этом пожалел! На первую игру вообще не смог выйти, потому что слег с жутким отравлением, потерял четыре килограмма. Одно слово, чтобы описать это блюдо — «фу»! Ни за какие деньги не съем больше в Минске шаурму.

«Бразильский карнавал — это лучшее, что существует на свете. За свои 35 лет я был на этом невероятном спектакле раз 20, а может, и все 25»

Бразилец — очень открытый и компанейский парень. Он не отказывается от предложений зайти в гости к белорусским одноклубникам.

− Белорусы — гостеприимные ребята: они зовут в гости без повода и подают не только кофе, а первое, второе и десерт. Сперва меня удивляло: я уже наелся, а тут, оказывается, на подходе следующее блюдо. В Бразилии люди еще более открытые и радушные: сегодня познакомились, а завтра вы уже идете в гости к этому человеку.

Бето женат на испанке, поэтому уже восемь лет считает домом две страны — Бразилию и Испанию. По признанию футболиста, у южных народов много общего, но есть и интересные различия.