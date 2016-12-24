Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный считает, что этап Кубка мира по биатлону вместо российской Тюмени должен пройти в Норвегии, сообщают « Подробности ».



Дмитрий Пидручный. Фото с сайта podrobnosti.ua

— Шушен — хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах, в марте там не смогут обеспечить нормальный снег. А финский Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей и организация соревнований не очень, — сказал биатлонист.

Ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сказала, что этап Кубка мира, отнятый у Тюмени, мог бы пройти в норвежском Холменколене. А еще один украинский биатлонист Сергей Семенов считает, что принять соревнования мог бы казахстанский Алма-Аты.

Напомним, 15 декабря стало известно, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте , подозревающемся в нарушении антидопинговых правил.

В ответ на это биатлонисты из Чехии, Великобритании, Норвегии и Франции заявляли о своей готовности бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

22 декабря состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов, по итогам которого IBU выступил с заявлением в связи с обвинениями против российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. Два биатлониста, по которым открыто дисциплинарное расследование Международным олимпийским комитетом (МОК), отстранены от соревнований. Их имена пока не называются. Еще 29 биатлонистов продолжат выступать, по ним IBU будет проводить дальнейшее расследование.

В то же время Союз биатлонистов России (СБР) уведомил IBU, что отказывается от проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира-2016/2017 в Тюмени.

На телеканале «Беларусь 5» между тем прошла информация , что Беларусь может принять этап кубка мира по биатлону вместо Тюмени.

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам тоже перенесли из Тюмени.

Кроме того, Россия лишилась финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, а также у России забрали чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. который должен был пройти в Сочи.