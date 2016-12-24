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Украинский биатлонист: Я против того, чтобы тюменский этап Кубка мира был в Раубичах
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный считает, что этап Кубка мира по биатлону вместо российской Тюмени должен пройти в Норвегии, сообщают «
— Шушен — хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах, в марте там не смогут обеспечить нормальный снег. А финский Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей и организация соревнований не очень, — сказал биатлонист.
Ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сказала, что этап Кубка мира, отнятый у Тюмени, мог бы пройти в норвежском Холменколене. А еще один украинский биатлонист Сергей Семенов считает, что принять соревнования мог бы казахстанский Алма-Аты.
Напомним, 15 декабря стало известно, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU
В ответ на это биатлонисты из Чехии, Великобритании, Норвегии и Франции
22 декабря состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов, по итогам которого IBU
В то же время Союз биатлонистов России (СБР) уведомил IBU, что отказывается от проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира-2016/2017 в Тюмени.
На телеканале «Беларусь 5» между тем
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам тоже перенесли из Тюмени.
Кроме того, Россия
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Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный считает, что этап Кубка мира по биатлону вместо российской Тюмени должен пройти в Норвегии.
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