Сегодня мы рассматриваем автомобили для тех, у кого всегда душа нараспашку — кабриолеты. Но просто кабриолет — это непрактично. А вот купе-кабриолет, который можно эксплуатировать круглый год — отличное решение!





Открывает список доступных купе-кабриолетов Citroen C3 Pluriel — забавный автомобильчик с двигателем 1,6 литра и пробегом 74 900 км. Просят за него 8383 рубля. Всем хорош французский купе-кабриолет, кроме непродуманной системы трансформации кузова. Для превращения его из купе в кабриолет понадобятся недюжинная смекалка, сноровка и гараж, где можно оставить «лишние запчасти» — крышу и боковые стойки.





А вот еще один «француз», но он уже не требует от владельца лишних телодвижений для превращения из купе в кабриолет и обратно. Peugeot 206 CC 2001 года выпуска с бензиновым мотором 1,6 литра продается за 8578 рублей. Однако не каждому может понравиться тот факт, что салон автомобиля предназначен только для двоих.





Аналогично устроен Opel Tigra Twin Top . Его складная жесткая крыша прячется в багажник за 12 секунд, а в салоне есть всего два места — для водителя и пассажира. За автомобиль 2001 года выпуска с пробегом 121 000 км просят 9651 рубль. Под капотом у маленького Opel скрывается 1,4-литровый бензиновый двигатель.

Есть варианты и подороже. Вот Opel Tigra Twin Top 2009 года выпуска за 15 267 рублей . Столько просят за автомобиль с пробегом 105 000 км и все тем же 1,4-литровым бензиновым мотором.





А вот за шикарный Volvo C70 2007 года выпуска просят минимум 19 496 рублей. Столько стоит автомобиль с пробегом 150 000 км, 2,4-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. В подарок предлагается дополнительный комплект литых дисков.





Эпатажный Ford Thunderbird 2002 года выпуска с пробегом 99 200 км продается за 38 805 рублей. Автомобиль оснащен 3,9-литровым V8 мощностью 384 л.с. и автоматической коробкой передач. В комплекте предлагается сразу два типа съемной крыши — мягкая и жесткая. С последней можно эксплуатировать автомобиль зимой, тем более что комплект соответствующих шин прилагается.





Не такой эпатажный, но куда более технологически продвинутый BMW 3 серии купе-кабриолет продается за 38 895 рублей. Автомобиль 2008 года выпуска с пробегом 76 000 км. Под капотом у него 3-литровый бензиновый мотор, привод — задний. Комплектация дополнена элементами заводского тюнинга М-Техник.

Конечно, выбор в этой категории автомобилей не так велик, но все же мы сделали небольшую подборку на любой вкус и кошелек. Еще один плюс таких машин — есть надежда на честный небольшой пробег, потому что такие машины все-таки реже используют в качестве транспорта на каждый день, но такая возможность не исключена.

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