Сегодня мы рассматриваем автомобили для тех, у кого всегда душа нараспашку — кабриолеты. Но просто кабриолет — это непрактично. А вот купе-кабриолет, который можно эксплуатировать круглый год — отличное решение!
Открывает список доступных купе-кабриолетов Citroen C3 Pluriel — забавный автомобильчик с двигателем 1,6 литра и пробегом 74 900 км. Просят за него 8383 рубля. Всем хорош французский купе-кабриолет, кроме непродуманной системы трансформации кузова. Для превращения его из купе в кабриолет понадобятся недюжинная смекалка, сноровка и гараж, где можно оставить «лишние запчасти» — крышу и боковые стойки.
А вот еще один «француз», но он уже не требует от владельца лишних телодвижений для превращения из купе в кабриолет и обратно. Peugeot 206 CC 2001 года выпуска с бензиновым мотором 1,6 литра продается за 8578 рублей. Однако не каждому может понравиться тот факт, что салон автомобиля предназначен только для двоих.
Аналогично устроен Opel Tigra Twin Top. Его складная жесткая крыша прячется в багажник за 12 секунд, а в салоне есть всего два места — для водителя и пассажира. За автомобиль 2001 года выпуска с пробегом 121 000 км просят 9651 рубль. Под капотом у маленького Opel скрывается 1,4-литровый бензиновый двигатель.
А вот за шикарный Volvo C70 2007 года выпуска просят минимум 19 496 рублей. Столько стоит автомобиль с пробегом 150 000 км, 2,4-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. В подарок предлагается дополнительный комплект литых дисков.
Эпатажный Ford Thunderbird 2002 года выпуска с пробегом 99 200 км продается за 38 805 рублей. Автомобиль оснащен 3,9-литровым V8 мощностью 384 л.с. и автоматической коробкой передач. В комплекте предлагается сразу два типа съемной крыши — мягкая и жесткая. С последней можно эксплуатировать автомобиль зимой, тем более что комплект соответствующих шин прилагается.
Не такой эпатажный, но куда более технологически продвинутый BMW 3 серии купе-кабриолет продается за 38 895 рублей. Автомобиль 2008 года выпуска с пробегом 76 000 км. Под капотом у него 3-литровый бензиновый мотор, привод — задний. Комплектация дополнена элементами заводского тюнинга М-Техник.
Конечно, выбор в этой категории автомобилей не так велик, но все же мы сделали небольшую подборку на любой вкус и кошелек. Еще один плюс таких машин — есть надежда на честный небольшой пробег, потому что такие машины все-таки реже используют в качестве транспорта на каждый день, но такая возможность не исключена.
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