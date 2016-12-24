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Данкверт сообщил о реэкспорте Беларусью украинского мяса на 100 миллионов долларов
25.12.2016 19:14 — Разное | Ежедневник
Реэкспорт через Беларусь украинского мяса, запрещенного с начала 2016 года, оценивается минимум в $100 млн, заявил глава Россельхознадзора.Незаконный объем поставок говядины в Россию с Украины через территорию Беларуси достиг суммы как минимум 100 млн долларов, рассказал
По его словам, служба выявила канал незаконных поставок мяса говядины через Беларусь — это белорусская компания «Георгий и сыновья». «Мы нашли канал незаконных поставок мяса говядины. В этом могли принимать участие несколько компаний, пока точно понятно, что это «Георгий и сыновья», — сказал Данкверт.
В 2016 году компания поставила в Россию не менее 10,5 тыс. т мяса, отметил глава ведомства. «За счет незаконных поставок они [«Георгий и сыновья»] могли заработать до 100 млн долларов», — сказал он.
Глава ведомства добавил, что «еще две компании находятся на подозрении» в реэкспорте украинской говядины. «Будем разбираться, мы этим занимаемся», — заверил Данкверт.
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Реэкспорт через Беларусь украинского мяса, запрещенного с начала 2016 года, оценивается минимум в $100 млн, заявил глава Россельхознадзора.
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