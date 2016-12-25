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Поедет ли Лукашенко на саммиты в Санкт-Петербург?
25.12.2016 21:01 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко не планирует принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге.Об этом
На прошлой неделе Песков не смог сказать журналистам, состоятся ли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. «На полях будет ряд двусторонних встреч. Будет отдельное общение с [президентом Казахстана] Назарбаевым — это то, что уже запланировано, в воскресенье они вместе ряд объектов посетят», — отметил Песков 23 декабря (цитата по «РИА Новости»).
Тогда же Песков сообщил, что оба саммита являются неформальными и предновогодними.
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Александр Лукашенко не планирует принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в...
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