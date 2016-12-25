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Виктория Азаренко рассказала, какой рождественский фильм считает своим любимым
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, родившая в декабре ребенка, заявила, что не сможет посетить Минск во время матча Кубка Федерации в Мировой группе, а также рассказала о фильме, который любит смотреть на Рождество.
«К сожалению, я не приеду, но буду поддерживать команду», — сказала Азаренко в твиттере, отвечая на вопросы болельщиков.
Белоруска также рассказала, когда выступит на турнире в Брисбене.
«Сыграю ли я в 2017 году? Нет, но буду в 2018», — написала Виктория Азаренко.
Ведующая белорусская теннисистка отметила, что следит за ситуацией с чешкой Петрой Квитовой, на которую напали грабители.
«Слышала, что она идет на поправку. Так рада слышать это. Быстрого восстановления!», — ответила Азаренко на вопрос пользователя.
Виктория также рассказала, что своим любимым рождественским фильмом считает «Девчат».
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, родившая в декабре ребенка, заявила, что не сможет посетить Минск во время матча Кубка Федерации в Мировой группе.
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