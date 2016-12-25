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Госсекретарь Совета безопасности прокомментировал возникающие очереди на границе

25.12.2016 23:18 — Разное | Tut.by  
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Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась в интервью «Главному эфиру» на телеканале «Беларусь 1» прокомментировал проблему очередей на границе, пишет БЕЛТА.

 — Проблема такая есть и сегодня. Действительно, очереди транспорта. Это традиционная проблема, которая возникает. А уж перед Новым годом тем более, — сказал он.

Как заметил госсекретарь Совета безопасности, очереди возникаю и по объективным причинам: торговые партнеры и субъекты хозяйствования стараются закрыть свои контракты и обеспечить поставки до конца года. Поэтому увеличивается поток грузового транспорта.

— Мы принимаем определенные меры, максимально нарастили количество и таможенников, и пограничников в пунктах пропуска, — сказал Станислав Зась.

Наращивать число персонала в пунктах пропуска еще больше нет смысла, ведь стоит учитывать и возможности коллег на сопредельной территории.

— Есть две принципиальные важные задачи, которые стоят перед таможенным ведомством и пограничниками в пунктах пропуска. Первое — сделать, чтобы наши пункты пропуска были благоприятными и удобными для пропуска товаров, грузов, транспорта, людей. Второе, с другой стороны, — сделать так, чтобы это не было проходным двором и площадкой для преступлений, — сказал Станислав Зась.

 
 
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"Мы максимально нарастили количество таможенников и пограничников в пунктах пропуска"

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