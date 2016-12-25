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Лукашенко объявил 26 декабря днем траура в Беларуси
Александр Лукашенко объявил траур в Беларуси на 26 декабря из-за упавшего в России самолета.
Белорусский президент направил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину, а также близким и родным погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. «Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства», - сказано в сообщении пресс-службы президента.
Он также отдал поручение приспустить над знаниями резиденций и других госучреждений флаги и отменить все развлекательные мероприятия, а также теле- и радиопередачи в знак солидарности с РФ. В России 26 декабря также объявлен траур. Днем траура 26 декабря объявили также в так называемой «ДНР».
Напомним, что 25 декабря Ту-154 Министерства обороны РФ
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Александр Лукашенко объявил траур в Беларуси на 26 декабря из-за упавшего в России самолета.
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