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Лукашенко объявил 26 декабря днем траура в Беларуси

25.12.2016 22:10 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко объявил траур в Беларуси на 26 декабря из-за упавшего в России самолета.

Белорусский президент направил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину, а также близким и родным погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. «Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства», - сказано в сообщении пресс-службы президента.

Он также отдал поручение приспустить над знаниями резиденций и других госучреждений флаги и отменить все развлекательные мероприятия, а также теле- и радиопередачи в знак солидарности с РФ. В России 26 декабря также объявлен траур. Днем траура 26 декабря объявили также в так называемой «ДНР».

Напомним, что 25 декабря Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров через 2 минуты после вылета из Адлера, куда судно заходило для дозаправки. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также артисты ансамбля имени Александрова, девять представителей российских СМИ и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, где планировалось поздравление с новогодними праздниками российских военных, воюющих в Сирии. На данный момент найдено и поднято с воды 11 тел погибших.

 
 
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Александр Лукашенко объявил траур в Беларуси на 26 декабря из-за упавшего в России самолета.

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