Александр Лукашенко объявил траур в Беларуси на 26 декабря из-за упавшего в России самолета.

Белорусский президент направил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину, а также близким и родным погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. «Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства», - сказано в сообщении пресс-службы президента.

Он также отдал поручение приспустить над знаниями резиденций и других госучреждений флаги и отменить все развлекательные мероприятия, а также теле- и радиопередачи в знак солидарности с РФ. В России 26 декабря также объявлен траур. Днем траура 26 декабря объявили также в так называемой «ДНР».