Решение: пить или не пить алкоголь, каждый водитель принимает сам. Как правило, для большинства автомобилистов это табу. Ну, а те, кто все-таки приехали на вечеринку на авто, и от горячительного не отказываются, задают себе вопрос: как потом добраться до дома? Герой нашей статьи, Евгений, считает, что в этом случае проще всего вызвать «трезвого водителя». Фирма «АвтоПилотСервис», которой он руководит, уже более 10 лет оказывает эту услугу автомобилистам. О своем бизнесе он рассказал AUTO.TUT.BY.





— Еще лет десять назад я и не предполагал, что буду заниматься развозом подвыпивших водителей. Образование, которое я получил этого не предусматривало. — рассмеялся 34-летний предприниматель, а в прошлом — военный финансист, дослужившийся до майора.

Евгений рассказал, что на «отлично» закончил суворовское училище, потом отучился в Ярославском высшем военном финансовом училище. По распределению попал в управление одной из военных частей, базировавшихся в Минске.

— Около шести лет я занимался финансами военной организации. Работал с людьми, но солдат у меня в подчинении не было. В какой-то момент я понял, что кабинетная работа не для меня — однообразная и скучная. Хотелось что-то изменить…

Первые перемены в жизни Евгения произошли в 2010-ом, хоть и связаны они были отнюдь не с радостными событиями.

— У отца появились проблемы со здоровьем и ему пришлось уволиться с работы. Помочь родителям материально я не мог: военного довольствия едва хватало, чтобы содержать маленького ребенка и жену-декретницу. Начал искать папе работу полегче. У него большой водительский стаж, поэтому я забросил в интернете объявление об услугах водителя, а заодно — трезвого водителя.





Кстати, услугу «трезвый водитель» тогда предлагали всего две фирмы в Минске. Предложение оказалось очень востребованным, такого наплыва звонков Евгений и его отец не ожидали.

— Звонки шли постоянно на протяжении нескольких месяцев, и я задумался: а может быть это именно то, чем стоит заняться? Проанализировал спрос, оценил объем автомобилей столицы, сопоставил это с увеличивающимся количеством машин, и — решил рискнуть.

Ради того, чтобы попробовать себя в новом направлении Евгений написал рапорт на увольнение с военной службы. Молодого перспективного сотрудника пытались отговорить и переубедить, но он уже принял для себя решение, «остаться я уже не смог бы». Полгода понадобилось мужчине для того, чтобы уволиться из армии и заняться коммерческой деятельностью.

— Я понимал, что хочу работать на себя, отвечать только за свои действия, при этом мне не надо зависеть от внешних обстоятельств, которых, к сожалению, в армии еще много.





Жена поддержала идею Евгения заняться бизнесом, а вот родители были категорически против, считая, что гораздо лучше ходить на государственную работу, без задержек получать стабильную зарплату, пусть и невысокую.

— В 2011 году я за 5000 долларов приобрел готовую фирму с клиентской базой, оказывающую услугу «трезвый водитель». Еще на предприятии были три автомобиля: два VW Golf III и Mercedes, которые бывший владелец продавал ниже рыночной цены. Пять штатных водителей готовы были работать у меня.

Страшно покупать чужую фирму Евгению не было, говорит, «помогли финансовые знания — разобрался что покупаю».

— Я не считаю, что раз продает учредитель фирму — значит что-то в ней не так. В моем случае владелец компании просто решил сменить вид деятельности и ему нужны были деньги.

Новоиспеченный коммерсант перерегистрировал фирму на ЧУП, и решил, что будет самостоятельно руководить ею и вести всю бухгалтерию. Через какое-то время сменил диспетчера, а потом и вовсе решил отказаться от его услуг, и начал сам принимать звонки от клиентов.





— Начинать работать мне было комфортно — фирма была уже популярная, поэтому название и телефоны я решил не менять. Заказы от клиентов поступали каждый день в достаточном количестве.

Работа на фирме Евгения построена очень просто: диспетчер принимает заказ и передает двум водителям, которые работают в экипаже в паре. Они на одной машине выезжают к клиенту. Один из трезвых водителей садится за руль авто заказчика и доставляет его в необходимое место, второй — следует на конечную точку маршрута, где дожидается своего напарника.

В первый год работы Евгению приходилось самому садиться за руль и развозить выпивших клиентов. Но фирма подрастала, и предприниматель решил что будет заниматься только административными вопросами.

— Не скажу, что все всегда шло гладко. Были разные ситуации, от момента, когда опускались руки и до плодотворной работы, когда не спали ночами на протяжении недель. Но что бы не происходило, я не отчаивался, бросить все желания не возникало. Наоборот, я не стоял на месте, все время стремился к развитию, внедрению чего-то нового.

Через год Евгений сменил старые «гольфики» и «мерс» на машины «посвежее» — 1999−2000 годов выпуска. Потом были гибридные Toyota Prius и Honda Civic.

— Дополнительно я решил попробовать заниматься эвакуацией автомобилей, для этого купил самый простой эвакуатор. К сожалению, дело с ним не заладилось — чаще он простаивал. Конкуренция по эвакуации оказалась выше, чем по услуге «трезвый водитель». Через полгода эвакуатор я продал, больше времени решил уделять основному направлению. Работал над тем, чтобы повысить качество услуг, сократить до минимума время прибытия водителей, исключить внештатные ситуации в виде ДТП.

Евгений отмечает, что возникали трудности, касающиеся кадров — они играют большое значение для деятельности компании. Конечно, с какими-то водителями директору пришлось расстаться. Но сегодня недостатка в желающих работать у него — нет.

— Текучки кадров я не допускаю. Все водители приходят ко мне по рекомендации. Ни одного я не принял по объявлению! У претендентов на место не должно быть нарушений ПДД, повлекших аварии, опыт безаварийного водительского стажа — 7 лет. Приветствуется прохождение курса экстремального вождения. Водители должны быть стрессоустойчивыми. Ну и конечно — без симпатии к алкоголю.





Сегодня у Евгения в штате работают десять водителей. Все они ездят на своих автомобилях: спустя несколько лет работы от собственных машин директор отказался — не выгодно.

— Работникам я компенсирую амортизацию, топливо, плачу достойную зарплату: в зависимости от загруженности, в среднем, она составляет около 1000 рублей. Работают они по графику, который я составляю за месяц. У нас в любое время суток есть дежурная машина, которая готова выехать на заказ. Водители у меня шустрые: поступил звонок, они быстро собираются и максимум за 20−25 минут приезжают к клиенту.

Наиболее востребованы «трезвые водители» накануне праздников, когда проходят корпоративные мероприятия, большое количество заказов приходится на церковные праздники — Пасху и Рождество. Сто заказов в месяц фирма выполняет стабильно, но Евгений считает, что это очень мало. Максимальное количество заказов, которые приходилось выполнять — 300.

По рассказу директора, клиенты «АвтоПилотСервис» — достаточно успешные люди, старше 30−35 лет. Как правило это менеджеры среднего и высшего управленческого звена, которые умеют зарабатывать деньги и ценить заработанное. Есть клиенты, которые известны в медиапространстве. Довольно часто услугу заказывают женщины.





— Моим водителям часто приходится садиться за руль дорогих клиентских авто: Bentley, Aston Martin, представительские Mercedes, для этого они проходят подготовку, новичка на новое авто клиента я не посажу. Кстати, некоторые клиенты мощных авто пытаются командовать трезвым водителем: давай, мол, газуй, чего тащишься. Но не в наших правилах нарушать ПДД, даже если этого просит заказчик.

Как правило, клиенты «трезвого водителя» находятся в легком подпитии, мертвецки пьяные и спящие заказчики попадаются крайне редко, хотя несколько раз с такими пришлось сталкиваться. Тогда водителю приходится помочь клиенту дойти до своего дома и передать его близким людям.

Встречались случаи, когда подвыпившему клиенту становилось плохо. В этом случае, водителю надо оставаться беспристрастным, проявлять выдержку и оказать хотя бы минимальную помощь клиенту.

— Заказчики бывают разные. Кому плохо, а кому-то требуется продолжение банкета: требуют возить по ресторанам и друзьям. Мы не против. Но предупреждаем, что дополнительное расстояние и время ожидания будет включено в стоимость.

Не обходилось и без курьезов. Был случай, когда клиент попросил трезвого водителя отвезти его на полчаса в казино. Но ожидание клиента на стоянке продлилось три часа. На звонки водителя он не отвечал. Незадолго до наступления рассвета заказчик все же ответил на телефон раздраженным голосом. Оказалось, что мужчина уже давно находится дома и спит! Трезвому водителю пришлось отогнать авто клиента к дому пустым.





— Я считаю, что автовладельцу, который ушел в вечеринки выпившим, гораздо удобнее будет вызвать трезвого водителя, чем уезжать на такси, а на следующий день возвращаться за своей машиной. Это не так дорого, как многие думают: в среднем, до 20 рублей, если поездка в городе и расстояние не больше 12 км. Кто-то боится доверять чужому человеку свою машину, но те, кто вызывал нас хоть один раз — начинают доверять, мы становимся им практически родственниками.

Иногда клиенты, после оказания услуги, пытаются уйти не рассчитавшись. Но здесь закон на стороне фирмы — есть запись телефонных разговоров, заполненная на поездку квитанция. До суда с такими клиентами дело никогда не доходило: протрезвев на утро они извиняются и оплачивают заказ.

— Нередко наши постоянные клиенты, зная, что они в скором времени где-то будут отдыхать, платят деньги за услугу вперед.

Несмотря на то, что заказы есть и сейчас, Евгений отмечает, что работать стало труднее, чем раньше: при большем количестве времени, которое уделяется на поиск новых клиентов, их приходит меньше, чем в 2010-ом.

— Я очень активно пытаюсь продвигать услугу «трезвый водитель». Считаю, что наши контакты должны быть под рукой в любом ночном клубе, ресторане, казино, сауне. Одно время я даже общался с ГАИ — в целях продвижения услуги предлагал им сотрудничество, участие в каких-либо акциях. Я убежден, что если о нас будут больше знать, то меньше пьяных будет садиться за руль. К сожалению, прямого контакта не получилось и положительного отзыва о своей деятельности мы пока не заработали.

Однако, несмотря на трудности, откровенного разочарования и сожаления о том, что деньги вложены зря, у Евгения не было, закрывать это направление он не собирается.





— Фирма приносит мне неплохой доход. Моя зарплата начинается от 1000 долларов. Можно конечно было и больше, но я старюсь деньги вкладывать в развитие бизнеса: реклама, продвижение сайта, думаю о еще одном новом направлении.

Директорского заработка хватает, чтобы содержать двоих детей и жену, которая в настоящее время находится в декрете. К тому же, теперь Евгений может оказать и материальную помощь своим родителям.

— Питаемся мы нормально: что хотим, то и покупаем, в натуральных продуктах себя не ограничиваем. Отдыхали с семьей в Черногории, Греции, Турции, Болгарии. Но сейчас у нас маленький ребенок, поэтому в последние годы с отдыхом пришлось повременить. Несколько раз ездили в экскурсионные туры в Европу. Но на закупы в Польшу мы не ездим, — рассмеялся Евгений. — Всю одежду покупаем у нас: конечно, не в бутиках, а в маленьких магазинах при крупных торговых центрах.

Семья Евгения живет в собственной квартире, которая приобреталась еще во время его службы в армии. Есть две машины: Mercedes E-klasse 2005 года выпуска, на которой ездит глава семьи и Honda Civic для супруги.