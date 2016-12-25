Я люблю свеклу в любых проявлениях — вареную, маринованную, тушеную. Но этот рецепт мне понравился оригинальностью подачи и контрастным содержанием: красное и белое, сладкое и соленое. Эффектно и ничего лишнего, не говоря уже о пользе для здоровья.

Нам понадобится:

150 г мягкой брынзы

1 чайная ложка лимонной цедры

1 чайная ложка лимонного сока

Долька чеснока

Свекла конусообразная

Соль, перец, свежая зелень по вкусу

Шпажки для сервировки



© Sputnik / Людмила Янковская Свекольная "елочка" – салат из свеклы и брынзы

Свеклу складываем в кастрюлю. Добавляем столовую ложку сахара и заливаем кипящей водой, таким образом свекла приготовится быстрее и не потеряет свои вкусовые качества и яркость. Готовую свеклу на минут 20 зальем холодной водой, даем остыть и чистим. Нарезаем свеклу толщиной до 5 миллиметров. Чеснок чистим и измельчаем. С лимона снимаем цедру и выжимаем сок.



© Sputnik / Людмила Янковская Свекольная "елочка" – салат из свеклы и брынзы

Брынзу выкладываем в миску, добавляем сок лимона, цедру, измельченный чеснок, перец и тщательно разминаем вилкой до получения однородной массы. На сервировочную тарелку выкладываем кружок свеклы, сверху порцию начинки из брынзы, накрываем кружком. Диаметр кружков свеклы должен уменьшаться к верху.



© Sputnik / Людмила Янковская Свекольная "елочка" – салат из свеклы и брынзы

На последний кружок выкладываем остатки начинки и имитируем заснеженную верхушку ели. В принципе, брынза достаточно устойчивая масса, но все же свекольную конструкцию лучше закрепить шпажкой для сервировки. Измельчаем свежий укроп и посыпаем елочку сверху. Украшаем тарелку зеленью, и можно подавать к столу.



© Sputnik / Людмила Янковская Свекольная "елочка" – салат из свеклы и брынзы

Приятного аппетита!