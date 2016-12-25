Скажите честно, у вас с новогодними платьями случается такая же история? Долго выбираешь, ходишь по магазинам, примеряешь, покупаешь, надеваешь, приходишь на вечер и оказываешься двадцатой девушкой в очередном черном платьице? Если да, то наша подборка небанальных нарядов от белорусских дизайнеров - для вас. И заметьте, здесь нет ничего слишком очевидного, в чем и так придет большинство: никаких пайеток, комбинаций, бархата и черных платьев.

Метры шелка



Фото: Елизавета Бахуревич

Если у вас нет повода, чтобы надеть это платье от Miranovich, то его нужно срочно придумать. Отлично подойдет какой-нибудь бал. Никто не приглашает? Ну и что! Еще целая неделя впереди, а за это время можно успеть организовать настоящее торжество. Ведь это платье из шелка оттенка горького шоколада заслуживает, чтобы его выгуляли на званом вечере. В наличии есть размер 42, а остальные размеры нужно заказывать.

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Лучше, чем смокинг



Фото: Диана Малиновская

Когда Марлен Дитрих надевала прозрачное платье, расшитое кристаллами, все вокруг замирали в восхищении. Когда она надевала смокинг, то все кругом замирали в еще большем восхищении. Главная дива всех времен и народов знала что делала, и у нее всегда можно поучиться. Если бы она искала себе сейчас наряд для праздников, то выбрала бы более современную интерпретацию смокинга. Например, вот такой комбинезон из шерсти и вискозы от Fur Garden.

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Платье-футляр



Фото: Анастасия Дейлик

В новой зимней капсуле дизайнер Ольга Кардаш переосмыслила платье-футляр. Опустила рукава и обнажила плечи, добавила глубокий разрез спереди, открытую спинку и перекрестные бретели. Так из скучного офисного платья получилось эффектное платье для выхода. Ткани использованы нежнейшие – альпака и вискоза. Платье бывает еще в бордовом и нежно-сером цветах. Есть следующие размеры: S, M и L.

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Кимоно с кружевом



Фото: Александра Бушма

У этого платья из хлопка очень зимнее настроение. Наверное, в этом виноват льдистый голубой оттенок и широкая полоска белых кружев, похожих на морозные узоры на замерзшем стекле. Вам неслучайно показалось что-то восточное в этом платье: дизайнер Таня Аржанова вдохновилась японской культурой. Платье запахивается, как кимоно, и завязывается широким длинным поясом, похожим на оби. Размеры двойные – 42-44 и 44-46.

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Свитшот с оленем



Фото: Дмитрий Сапсай

Свитшот из хлопка от Helmi – вариант для тех, у кого к концу года не осталось сил, чтобы наряжаться. Во-первых, это иронично. Во-вторых, это удобно. В-третьих, новогодние праздники – это самое подходящее время для смешных свитеров и свитшотов с оленями. Покупка обещает быть практичной: олени стабильно появляются на свитерах каждый декабрь. Есть все размеры: от детских до самых больших. Кстати, в комплект к свитшоту идут еще и красные брюки.

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А если вам становится не по себе от одной мысли, что надо куда-то идти и во что-то наряжаться, то не надо себя заставлять. Помните, что у вас всегда есть право встречать праздники в любимой пижаме.