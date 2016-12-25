По просьбе корреспондента Sputnik Максим Рыженков, до недавнего времени занимавший пост первого вице-президента НОК, подвел спортивные итоги 2016 года, и в первую очередь, отметил результаты Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, передает радио Sputnik Беларусь.

"Мы ожидали несколько иного выступления наших атлетов, но все же нам есть кем гордиться, начиная от чемпиона Олимпийских игр Владислава Гончарова и заканчивая Самсоновым и Мазуренок, которые, к сожалению, не завоевали медалей, но показали очень высокий уровень подготовки", — отметил Максим Рыженков в беседе с корреспондентом Sputnik.

Среди важнейших для Беларуси событий новый зам главы администрации назвал проведение Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которую наша страна принимала впервые в своей истории.

"Впервые к нам съехались руководители всех олимпийских комитетов стран Европы, руководители европейских федераций и многих спортивных организаций мира. Были приняты судьбоносные решения. В частности, Беларусь получила право проведения вторых Европейских игр в 2019 году", — добавил Максим Рыженков.

Кроме того, собеседник Sputnik отметил и попадание белорусской столицы в топ-20 спортивных городов мира. По словам Максима Рыженкова, в уходящем году Минск встал в один ряд с такими городами, как Париж и Лондон, по уровню проведения спортивных мероприятий.

При подведении спортивных итогов 2016 года собеседник Sputnik обратился и к теме борьбы с допингом, в которой Беларусь добилась весьма серьезных успехов.

"Сейчас никто не может сказать, что в Беларуси есть хоть какие-то предпосылки к поощрению или избеганию наказания при использовании допинга. Разумеется, перепроверки затронули и нас. Но все эти проблемы пришли из прошлого. На сегодняшний день ситуация улучшилась весьма значительно", — отметил Максим Рыженков.

Полную версию беседы о спортивных итогах 2016 года слушайте на радио Sputnik Беларусь.