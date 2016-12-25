Один из вариантов оформления двухуровневой квартиры для семьи с ребенком от минской студии дизайна.







— Дизайн-проект двухуровневой квартиры разрабатывали для молодой спортивной пары с маленьким ребенком. Изначально квартира имела удобную планировку, но некоторые изменения в нее все же внесли, — рассказывает Дарья Лапицкая, арт-директор студии дизайна интерьера « ДиКинг ». — Хозяева квартиры хотели большую ванную комнату, но на втором этаже, к сожалению, это реализовать было невозможно. Поэтому решили увеличить санузел на первом этаже. Также для удобства перенесли некоторые дверные проемы и установили французские окна между кухней и лоджией.













На первом этаже разместили зону отдыха, спортивную зону и кухню с обеденной зоной.













Второй этаж — приватный. Здесь находятся большая спальня, комната ребенка, кабинет, ванная и небольшая гардеробная.





















Интерьер разрабатывали с упором на экологичность, что прослеживается в использовании натуральных материалов в отделке.





Деревянные панели с алюминиевыми вставками использовали как акцент на нескольких стенах квартиры. Это коридор, лестничное пространство, задекорированная ТВ-стена. Этот прием позволил защитить стены в проходных зонах.









Для расширения пространства в холле квартиры разместили большое зеркало, которое позволило зрительно увеличить помещение и впустить больше света.





Гостиную комнату условно поделили на три зоны. Место для просмотра ТВ и место для отдыха отделили от спортивной зоны при помощи раздвижной стеклянной перегородки и аквапанели.













Аквапанель — не только визуально приятный, но и полезный элемент интерьера, поскольку увлажняет воздух.





Для оформления спортивной зоны традиционно использовали зеркала, добавили декоративный кирпич.

Пространство кухни имело вытянутую форму, поэтому решили разделить его на две зоны: зона приготовления еды с островом и обеденная зона с мягким уголком.





Кухню оформили в той же стилистике, что и весь интерьер квартиры. Сочетание белого глянца и натурального дерева смотрится выразительно и свежо.





Гостевой санузел увеличили, что позволило реализовать в нем мечту хозяев иметь большую душевую кабину.





















Лестничное пространство планировали сохранить легким и воздушным, но терять полезную площадь под самой лестницей не хотелось. Там разместили небольшой гардероб и места для хранения. Для эффекта легкости ступеней добавили светодиодную подсветку. Перила выполнили из стекла.





















Детскую комнату сделали нейтральных оттенков с неяркими акцентами, которые всегда с легкостью можно изменить, придав новый образ пространству.

В хозяйской комнате можно также увидеть деревянные панели на стенах со встроенными алюминиевыми коробами для подсветки. Такая подсветка может регулироваться, задавая различные сценарии освещения.









Ванную на втором этаже увеличили за счет коридора, чтобы в ней установить джакузи на двоих.









Интересным решением стала установка телевизора в зеркало. Такое удовольствие — недешевое, но опция была хозяевам необходима.





















Партнер проекта: Студия дизайна интерьера « ДиКинг ». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов «под ключ».