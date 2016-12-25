﻿﻿ Версию теракта на Ту-154 по-прежнему считают маловероятной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Версию теракта на Ту-154 по-прежнему считают маловероятной

26.12.2016 09:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Версию теракта на Ту-154 по-прежнему считают маловероятной

фото: rus.rt.com

В российских спецслужбах версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи не рассматривается, как основная.

Как сообщил РИА «Новости» источник в спецслужбах, «самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись».

«Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», — пояснил он.

Источник подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану: «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки».

Собеседник агентства также рассказал, что «питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом».

Таким образом, заключил представитель спецслужб, «на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную», — подчеркнул он.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российских спецслужбах версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи не рассматривается, как основная.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Спортивные итоги - 2016 по версии Максима Рыженкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика