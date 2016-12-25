В преддверии Нового года мы запустили благотворительный проект, который должен сделать счастливее хотя бы одну семью. А в общем-то, всех, кто умеет радоваться за других.

LADY.TUT.BY совместно с компаниями Кухни «Modul-online» , « Электромастер », « Сантехмастер », Техника «Exiteq» , PrivateHouse и фирменной розничной сетью « Керамин » пообещали сделать новогодний подарок для матери-одиночки — новую, красивую, современную и технически оснащенную кухню.

Мы получили около сотни писем и выбрали для участия в проекте многодетную маму Алесю. Ее историю мы рассказали в предыдущем материале: "Я хочу, чтобы папа завязал мне шнурочки": как многодетная семья учится жить после смерти отца ”.





«Некоторые сказали, что наша история выдумана», — рассказывает Алеся, когда мы во второй раз приезжаем к ней в гости — в реальный дом, кухню которого ждут глобальные изменения. На сей раз в его неразмеренную жизнь вмешались дизайнер, прораб, электрик, сантехник и прочие «созидатели». Какой фронт работ должен развернуться на Сиреневой и как будет выглядеть пока воображаемая кухня, читайте в этом материале.





Мы уже упоминали, что в новый дом семья переезжала в тот момент, когда со всех сторон к ней подбирались проблемы. Естественно, первое время дети и Алеся жили в очень скромных условиях. Согласно проекту в доме должны были сделать минимальный ремонт: постелить ламинат, поклеить обои. Но, к сожалению, недобросовестность застройщика оказалась сильнее письменных обещаний, поэтому новый дом, о котором так долго мечталось, встретил хлипкими гипсокартонными стенами и холодным бетонным полом.

— Будущим летом мы с мальчишками планировали сделать основательный ремонт на кухне, но проект нас опередил, — говорит Алеся.

Кухня — почти сакраментальное место для семьи Пискун. Поскольку готовка для шестерых — процесс не только объемный, но и длительный, Алеся проводит немало времени именно здесь. А вместе с ней и дети, которые либо помогают маме, либо находятся рядом. Поэтому в новой кухне важно совместить функциональность, безопасность, эстетику.





— Изучив ту небольшую информацию, которая была в предыдущей статье, а также материал, предоставленный организаторами, я решил, что стиль прованс будет уместен для интерьера этой кухни, — начинает беседу ведущий дизайнер компании Private House Андрей Федосов. — Подъезжая к дому, понял, что не ошибся: живописное место, лесной массив рядом и название улицы сомнений не оставили. Уверен, стилистика будет подходить.





Алеся эту идею охотно поддержала.

— В интерьере хочется уюта. Хайтек с красными или фиолетовыми фасадами для меня был бы чересчур, — признается хозяйка. — А вот нежные, неброские тона и ощущение весны на кухне смотрелись бы здорово. К тому же окно выходит на северную сторону, здесь почти никогда нет солнца, поэтому хотелось бы много света и цветов, которые расширяют пространство хотя бы визуально: нас все же много.

«Созидающие» люди внимательно осматривают состояние стен и пола, измеряют длину, ширину, высоту помещения.

— Да, домик хлипкий, — будто оправдываясь, замечает Алеся. — Когда вдалеке проходят грузовые поезда, тремор все равно ощущается. Стены из гипсокартона — это, конечно, проблема. Видите, как эти шкафчики висят? Сколько мы их ни крепили, они все равно отходят от стен. Когда мы только въехали, здесь было очень, очень холодно. Долго не могли понять почему. Когда одну из стен вскрыли, увидели, что она совершенно не утеплена. Как и пол: линолеум мы расстилали на обычный бетон.

Да, для строителей также намечаются непростые задачи.









В прямоугольное помещение напрашивается П-образная кухня, которая соединяла бы две рабочие зоны и пространство у окна, уверены и Алеся, и дизайнер. Но, к сожалению, осуществить такое решение в рамках проекта невозможно: окно размещено ниже уровня столешницы, возможности поменять его расположение пока нет. Как же в скором времени изменится помещение?

— Во-первых, будет проведен демонтаж старых и неустойчивых элементов.

большая работа будет проделана мастерами по электрике и сантехнике. В соответствии с проектом сделают разводку розеток и выключателей, необходимых для обслуживания бытовой техники и нужд хозяев. Третий этап — чистовая отделка — монтаж напольного покрытия, укладка плитки на рабочую зону и поклейка обоев.

— На кухне мне очень хочется уюта. Было бы здорово, чтобы на обоях был неброский принт, но только не однотонность, — скромно комментирует Алеся.

Помещение планируют разбить на две зоны: рабочую и столовую. Муж Алеси когда-то мечтал, чтобы стол стоял у окна: в летнее время можно было бы наблюдать за тем, как в песочнице играют дети. Но после обсуждений, насколько это будет комфортно для мамы и безопасно для детей, Андрей и Алеся приходят к выводу, что лучше все оставить на прежнем месте.





— При таком расположении пересечение функциональных зон сведено к минимуму. Готовка и технические процессы будут проходить в одном месте, общение и прием пищи - в другом, маленькие дети не будут находиться вблизи варочной панели или бегать рядом, когда вы, например, будете нести посуду к мойке. Уверен, любая хозяйка согласится — расстояние в зоне готовки между главными функциональными зонами кухни должно быть минимальным — резюмирует Андрей.

Недостаток натурального освещения дизайнер предлагает восполнить искусственным:

— Отдельно мы подсветим зону приема пищи и обязательно повесим абажур над столом, проработаем зону кухни, предусмотрим, конечно, подсветку рабочей зоны.

Какой же будет сама кухонная мебель? Этот вопрос пока остается загадкой. Но в ней есть прозрачные переменные: светлые тона, фасады с тиснением. К слову, стол и стулья останутся прежними: к выбранному стилю они подходят почти идеально. Из кухонной техники должны появится новая варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина и вытяжка.

— На окно мы подберем легкий тюль и откажемся от плотных штор, которые будут помехой в рабочей зоне, — суммирует Андрей.

К Новому году дизайнер планирует разработать дизайн-проект, и в начале 2017-го команда строителей возьмется за ремонт.

— Лишь бы это не затянулось до весны, — улыбаясь, беспокоится Алеся. — Мы уже шутили, что перейдем на сухой паек, пока кухня не будет готова. Не хотелось бы. А так, конечно, этот проект — очень волнующее для нас событие.

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