МИНСК, 26 дек — Sputnik. Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел предупредил главу Минздрава Василия Жарко о последствиях запрета на ношения крестиков медицинскими работниками.

Минздрав разработан проект постановления "Об утверждении Норм медицинской этики и деонтологии". Проект предлагает закрепить определенные требования к манере общения с пациентами и ко внешнему виду медработников и фармацевтов. Там также говорится, что для медиков не допускается явная демонстрация своей религиозной принадлежности, открытое ношение религиозных знаков и символов. Возмущение седьмым пунктом проекта постановления ранее выразил глава РКЦ в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич.

"Считаю необходимым обратить Ваше внимание, что представленный для обсуждения проект, в частности его седьмой пункт, вызвал резонанс и бурную дискуссию среди духовенства и мирян БПЦ", — говорится в письме митрополита министру здравоохранения, которое размещено на сайте Белорусской православной церкви.

Митрополит подчеркнул, что ему пришлось внести обсуждение данного вопроса на заседание Синода.

"В ходе обсуждения проекта архипастыри единодушно выразили обоснованные недоумения в отношении седьмого пункта готовящегося постановления и озаботились возможными последствиями его принятия для верующих граждан нашей страны", — говорится в письме.

Митрополит считает, что обсуждение наряду с внешним обликом врача — длина халата, наличие украшений признаков его религиозной принадлежности чревато непониманием и злоупотреблением на местах.

Глава БПЦ отметил, что инициатива Минздрава противоречит букве и духу подписанной в 2003 году комплексной программы сотрудничества министерства и БПЦ.

"Эта инициатива может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве", — подчеркнул митрополит.