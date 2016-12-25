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Станислав Зась уверен, что спокойствие Беларуси – это заслуга общества и спецслужб

26.12.2016 09:39 — Разное | Ежедневник  
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Станислав Зась уверен, что спокойствие Беларуси – это заслуга общества и спецслужб

фото: naviny.by

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась считает, что «обстановка в стране остается стабильной».

Как отметил он в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», «это дорогого стоит»: «Это заслуга всего общества, в том числе силовых органов нашего государства».

Интервью было показано вечером 25 декабря. 10 дней назад Зась докладывал ситуацию в стране президенту Александру Лукашенко, пишет БелаПАН.

Касаясь конкретики, госсекретарь Совета безопасности отметил, что много сделано по укреплению внешних рубежей государства — в плане технической защиты и повышения эффективности подразделений, охраняющих границу.

«Продолжена работа по укреплению пограничных рубежей (протяженность охраняемой границы составляет 3,5 тыс. км). В этом году дополнительно оборудованы 144 км контрольно-следовой полосы, 158 км пограничных дорог, 57 км инженерных заграждений. Пограничное ведомство получило на вооружение новые образцы автомобильной техники, водного транспорта, специальное оборудование», — рассказал Станислав Зась.

Он особо отметил, что продолжена работа по демаркации границы с Украиной (граница составляет 1.084 км) — обозначено на месте 305 км государственной границы.

«В этом году пограничники выдержали очень серьезный практический экзамен. Была проверка по поручению главы государства. Ее особенность заключалась в том, что она проводилась в течение четырех месяцев, никто не объявлял ни ее начала, ни окончания. Просто по графику, утвержденному главой государства, по всем направлениям работали условные нарушители», — сообщил госсекретарь Совбеза.

Он отметил, что в этом году количество нарушений пограничного законодательства уменьшилось на 16,5%, а число нарушителей границы сократилось на 44%.

«Глава государства поручил сохранить эти подходы к работе на границе и в следующем году», — подчеркнул Станислав Зась.

 
 
Ссылка на источник 91
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась считает, что «обстановка в стране остается стабильной».

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