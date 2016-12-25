Ридли Скотт трудится не только над пятой частью «Чужого», но и продюсирует продолжение другого своего фантастического (во всех значениях) фильма — «Бегущий по лезвию». Тизер-трейлер проекта в обзоре роликов от AFISHA.TUT.BY.

«Смайлики»

Премьера в мире: с 3 августа 2017 г. Режиссер: Энтони Леондис Актеры: ТиДжей Миллер, Джеймс Корден, Илана Глейзер

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Злая мечта многих кинокритиков, чтобы Голливуд экранизировал тетрис, близка к осуществлению. По крайней мере мультик про смайлики уже в производстве. Впрочем, анимацию про «Лего» уже делали и так удачно, что запущено продолжение. Снимает «Смайлики» пока не очень известный режиссер Энтони Леондис. Оценить проект можно будет летом.

«Бегущий по лезвию 2049»

Премьера в мире: с 4 октября 2017 г. Режиссер: Дени Вильнёв Актеры: Ана де Армас, Райан Гослинг, Джаред Лето, Маккензи Дэвис, Харрисон Форд

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Режиссер Ридли Скотт продюсирует продолжение своего культового фильма. Новая часть «Бегущего по лезвию» в руках Дени Вильнёва. Хотя выбор на пост режиссера прекрасный, любая оплошность будет караться гневом фанатов оригинала. С фантастикой в недавнем «Прибытии» Вильнёв обошелся хорошо. Стоит надеяться, что и с Blade Runner он справится. По сюжету через 30 лет после событий первого фильма полицейский Кей ищет пропавшего Рика Декарда. Трейлер показывает зрителям привлекательную картинку, дело — за интригующей историей.

«Лекарство от здоровья»

Премьера в мире: с 15 февраля 2017 г. Режиссер: Гор Вербински Актеры: Джейсон Айзекс, Дэйн ДеХаан, Миа Гот, Селия Имри, Сюзанна Вуэст

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Режиссер Гор Вербински после ряда масштабных проектов с Джонни Деппом решил снять камерный фильм. Детектив «Лекарство от здоровья» — это история о сотруднике фирмы, который уезжает в санаторий в Альпы, чтобы навестить босса. Там он узнаёт об исчезновении босса. В картине снимаются далеко не главные звезды Голливуда. Зато съёмки фильма проходили в живописном немецком Замке Гогенцоллерн.

«Автобан»

Премьера в мире: с 10 июня 2016 г. Режиссер: Эрен Криви Актеры: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Марван Кензари

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Британо-немецкий боевик с Николасом Холтом в главных ролях в прокате СНГ появится только в феврале. Во многих странах фильм уже вышел, правда, собрал незначительную сумму. Рейтинги у картины средние. Очевидно, авторы решили зацепить эхо «Перевозчика». По сюжету американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Даже в трейлере можно увидеть море разбитых машин.

«Комик»

Премьера в мире: с 13 января 2017 г. Режиссер: Тейлор Хэкфорд Актеры: Роберт Де Ниро, Лесли Манн, Дэнни ДеВито, Клорис Личмен, Харви Кейтель

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В последние годы Роберт Де Ниро может похвастаться малым количеством драматических ролей. Зато комических амплуа исполнил предостаточно. Новый фильм — история стареющего стэнд-ап комика. Картину снимает Тейлор Хэкфорд, автор фильмов «Адвокат дьявола» и «Рэй». Серьезные проекты Хэкфорду удавались лучше: рейтинг «Комика» составляет всего 17%. Но у Де Ниро есть преданные поклонники.