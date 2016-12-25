До Нового года остались считанные дни. Эксперты говорят, что значительных колебаний на валютном рынке ждать не стоит, а неделю доллар и евро начнут с небольшого роста.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пара EUR/USD в течение пятницы опускалась до 1,0425, поднималась до 1,0470, и общий тренд был слабо восходящим. Новую неделю пара открыла на отметке 1,0450 и росла в направлении 1,0460.

— Из-за праздничного дня, макроэкономических новостей сегодня не ожидается, и торги на мировых валютных рынках пройдут с пониженной активностью, — предупреждает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке немного вырос с 1,0445 до 1,0460, или на 0,1%. Соответственно, можно ожидать незначительного роста евро к доллару на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В пятницу в первой половине дня нефтяные цены снизились до $ 54,25 после открытия около $ 54,75 за баррель марки Brent. Во второй половине дня цены перешли к росту и достигли $ 55,2. Вечером пятницы вышел отчет Baker Hughes, который показал рост числа активных нефтяных платформ в США до 523 с 510 неделей ранее. Это привело к краткосрочному снижению цен до $ 54,8, но к окончанию предпраздничной недели цены восстановились до $ 55,1. Сегодня в большинстве стран западного мира празднуется послерождественский День подарков, поэтому торгов «черным золотом» не будет.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос с 60,91 до 61,12 рос. рублей за доллар, или на 0,3%. Учитывая отсутствие торгов нефтью, торги по доллару в Москве откроются вблизи уровней предыдущего закрытия.

Сегодняшние торги на БВФБ вероятнее всего откроются незначительным ростом евро и доллара и столь же незначительным снижением российского рубля на фоне малого изменения валютной корзины, — считает аналитик.

Курсы валют в банках Беларуси (постоянно обновляются)