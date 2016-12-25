Известный шотландский хирург Джон Хантер в 1786 году описал в своих заметках «опухоль, твердую, как кость». Современные медики проанализировали образец, сохранившийся с тех времен и уточнили диагноз. Научная работа об этом опубликована в журнале British Medical Journal , кратко об этом сообщает BBC .



Фото: Christina Messiou / bbc.com

Пациент Джона Хантера прибыл в госпиталь с серьезной опухолью на ноге. Врачи ампутировали ногу, и тот быстро пошел на поправку. Однако после он начал худеть, его дыхание затруднилось и мужчина умер спустя семь недель после операции. Во время вскрытия в его легких, сердце и ребрах обнаружились твердые опухоли .

Более двух веков спустя опухоль попала под пристальный взгляд доктора Кристину Мессиу (Christina Messiou) из больницы Ройал Марсден. Выяснилось, что легендарный врач удивительно точно описал остеосаркому и метастазы. Спустя 230 лет диагноз подтвердили с помощью биопсии и других современных методов диагностики.

Доктор Мессиу рассказала, что их работа начиналась как шутливое исследование, однако они оказались впечатлены проницательностью Джона Хантера. В своей публикации команда извинилась за задержку при анализе образцов 1786 года, сославшись на то, что их больница не была построена до 1851 года.

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