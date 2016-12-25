Хоккеисты минского «Динамо», одержавшие 23 декабря в Омске пятую победу подряд в чемпионате КХЛ, переключаются на Кубок Шпенгера, который по традиции пройдет в предновогоднюю неделю в швейцарском Давосе.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Как сообщает официальный твиттер «зубров», по прилете в Цюрих команда погрузилась в автобус и вечером в воскресенье прибыла в Давос.

В Швейцарию из Минска отправились 25 игроков:

Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко, Кирилл Готовец, Павел Казакевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.

Новичок команды Фредрик Петтерссон присоединится к команде уже в Швейцарии, отмечает пресс-служба «зубров».

Кроме того, на сайте Кубка Шпенглера в заявке минского «Динамо» значится бывший форвард «Монреаля», «Колорадо» и «Каролины» Аарон Палушай , выступавший в КХЛ за «Медвещак» и «Автомобилист». Сегодня утром сайт КХЛ подтвердил подписание американца.

Первый матч на Кубке Шпенглера минские динамовцы проведут уже сегодня, 26 декабря. В 22.15 по белорусскому времени «зубры» сыграют против сборной Канады, укомплектованной в основном хоккеистами европейских клубов. В их числе и бывший минский динамовец Джейкоб Микфликер, играющий ныне за швейцарский «Биль».

Следующий матч групповой стадии минчане проведут против хозяев турнира «Давоса». А дата этого поединка зависит от того, как динамовцы сыграют с канадцами. В случае победы «зубры» получат выходной и сыграют с «Давосом» 28 декабря (22.15). В случае поражения от «кленовых листьев» им придется сыграть со швейцарским клубом уже на следующий день, 27 декабря (22.15). Группа, в которую определено минское «Динамо», носит имя братьев Ханса и Фердинанда Катини — игроков «Давоса», завоевавших в составе сборной Швейцарии бронзу Олимпиады-1948.

В другой предварительной группе, которая носит имя лучшего хоккеиста швейцарии ХХ века Рикардо Торриани, сыграют шевйцарский «Лугано», российский «Автомобилист» из Екатеринбурга и чешский «Маунтфилд» из Градец-Кралове. 26 декабря здесь пройдет матч «Лугано» — «Автомобилист» (17.00), а 27 и 28 декабря «Маунтфилд» сыграет с неудачником (17.05) и победителем (17.05) стартового матча.

Победители групп сразу выходят в полуфинал. А в ¼ финала 29 декабря сразятся 2-я команда группы Торриани против 3-й дружины группы Каттини, а также 2-я команда группы Каттини против 3-го коллектива группы Торриани.

Полуфиналы пройдут 30 декабря (17.05 и 22.15). Финал намечен на 31 декабря (14.00).

Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир. Он проходит в швейцарском городе Давосе ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом. Это будет уже 90-й по счету турнир.

Турнир назван в честь Карла Шпенглера — врача, посвятившего свою жизнь борьбе с туберкулезом. Он был одним из основателей турнира, который был впервые проведен в 1923 году. Главной идеей турнира было объединение стран, которые были противниками во время Первой мировой войны. Первым обладателем трофея стала команда из Оксфордского Университета.

В турнире традиционно принимает участие местная команда ХК «Давос» (усиленная лучшими игроками чемпионата Швейцарии) и сборная Канады (обычно составляющаяся из канадских игроков, выступающих в европейских клубах). Остальные клубы приглашаются организаторами.

В 2009 году обладателем Кубка Шпенглера стало минское «Динамо» под руководством Александра Андриевского. В финале минчане взяли тогда верх над хозяевами турнира «Давосом» — 3:1. В том турнире из нынешнего состава «зубров» играли форварды Александр Кулаков и Евгений Ковыршин. Ворота защищал нынешний наставник голкиперов Андрей Мезин.

В прошлом году обладателями Кубка Шпенглера в составе сборной Канады стали минские динамовцы голкипер Джефф Гласс и форвард Мэтт Эллисон.