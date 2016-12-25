Недавно в гимназии объявили среди детей конкурс на лучшую елку "хенд-мейд". Участие — вроде бы добровольное, но всех, кто проигнорирует, ждет суровый разнос перед всем классом в духе: "у твоей мамы что — времени не нашлось?" И дальнейшая импровизация, в зависимости от уровня внутренней культуры учителя.

Это в моем детстве были елки из шишек, желудей или крашеного картона, декорированные потеками клея и мелким глиттером из битых елочных игрушек. Елочки формата 2016 выглядят по-настоящему прекрасно: скрапбукинг, перья, стразы Сваровски, ракушки из Красного моря, сезаль и искусственный жемчуг, кружева и прочие недешевые чудеса из магазинов для хенд-мейда.

Собственно, чего брюзжу: вроде бы, радоваться надо, что качественный уровень произведений школьного творчества вырос. Но совсем не потому, что нынешние дети более креативные и созидательные. Скорее потому, что кошельки у родителей толще и тщеславия больше. Ведь давно уже все школьные конкурсы самодеятельности превратились в шоу-румы отеческих амбиций.



© Sputnik/ Елки для школьного конкурса

Я, конечно, восторгаюсь мастерством некоторых мам, сумевших создать такие по-настоящему красивые вещи. На недавно прошедшей в Минске ярмарке хенд-мейда "Млын", признаюсь, были работы куда слабее. Но напомню, речь идет о работах учеников начальной школы. И ребенок, который (уж не знаю, куда родители там смотрят) попытался сделать что-то сам, выглядит просто жалко.

А еще, скажу я вам, испытываю я капитальный комплекс неполноценности. Ибо вся наша система образования рассчитана на маму, не обремененную рабочим графиком с 9 до 18. Это я заподозрила давно — еще в начальной группе детского сада. Когда, отпросившись с работы, в мыле приносилась без четверти шесть и под взглядами воспитательниц, похожих на громовержиц, на бегу упаковывала последнего из оставшихся детенышей.

Естественно, заядлой общественницей я тоже никогда не была по причине полного отсутствия времени. О том, что существуют мамы, созданные для организации утренников, экскурсий и выпечки тортов с лирическими надписями мастикой я подозревала, но с ними не сталкивалась — только аккуратно сдавала необходимые для творческого полета средства. Ну и с трудом объясняла ребенку, почему наш старичок-лесовичок для конкурса такой колченогий на фоне искусно пошитой куклы-тильды, на которую у мамы ушла полноценная неделя рабочего времени. И никого не смущало, что в качестве детской поделки представлена вещь, профессионально сшитая взрослым человеком.

В школе мои комплексы получили идеальную питательную среду для размножения. Мой "Вайбер" полон учительских упреков о постоянно чем-то забытом, недосданном, не сделанном — то дневник домашнего чтения три дня не заполняли, то в общественной работе в виде обхода территорий школы дозором не участвуем. По школьным меркам я безнадежный родитель с нулевым потенциалом общественной полезности.

Но контрольным ударом "под дых" стали эти самые елочки. Я понимаю, что школа, конечно, сейчас совсем другая — и украшена совсем не бумажными фонариками и гирляндами, склеенными школьниками, а напротив, спонсорскими светящимися оленями и огромным надувным дедом морозом в фойе. И ставить возле всего этого великолепия колченогого лесовичка, неумело слепленного детскими руками, не комильфо — дизайнерские елки вызывают куда большее умиление у всех — от учителей и администрации до проверяющих всех мастей и рангов.

И всех устраивает это лукавство. На конкурсе детского творчества последним и не пахнет. И дети приучаются к естественности этой неправды — когда на "Степиной" елочке его — только имя и фамилия. И не напрягает, что стоимость комплектующих для "детского" предновогоднего творчества в разы выше призового кулька конфет. Но разве можно экономить на детях? И на родительских амбициях.