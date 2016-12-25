Авиакатастрофа произошла в минувшее воскресенье: самолет Ту-154 с артистами ансамбля имени Александрова и российскими журналистами на борту упал в Черное море. На борту находились 92 человека — 8 членов экипажа, журналисты "Первого канала", канала НТВ и телеканала "Звезда", гражданский активист Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, а также хор ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова вместе со своим руководителем генерал-лейтенантом Валерием Халиловым.

В Российской Федерации объявлен траур по погибшим в катастрофе над Черным морем военного самолета ТУ-154. Александр Лукашенко объявил понедельник днем траура в Беларуси.

Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев связался с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Ханком, который в течение многих лет дружил и сотрудничал с Валерием Халиловым.

"С Валерием меня связывала большая творческая дружба. Мы с ним объехали пол-России. Он был главным военным дирижером страны и каждый год на праздничных концертах и на параде дирижировал моей песней "Служить России",— рассказал Эдуард Семенович в эфире Радио Sputnik Беларусь.

По словам Эдуарда Ханка, они с Валерием Халиловым общались несколько дней назад и договорились после Нового года встретиться и обсудить новую песню.

"Валерий был для меня творчески очень близким человеком", — заключил Эдуард Ханок.

Воспоминания известного композитора, народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка о дружбе и сотрудничестве с руководителем ансамбля имени Александрова Валерием Халиловым слушайте в эфире Радио Sputnik Беларусь.