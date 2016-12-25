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В Кировске Nissan врезался в полуприцеп: водитель погиб, две женщины и два ребенка - пострадали

26.12.2016 10:30 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще четыре получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 25 декабря, в 19.20, на улице Гагарина в Кировске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, 27-летний водитель Nissan Almera двигался по улице Гагарина, выехал на обочину и столкнулся с оставленным там полуприцепом.

В результате ДТП водитель и две пассажирки (1977 и 1982 года рождения) оказались заблокированы в салоне автомобиля. При помощи спецтинструмента их доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу, где позже мужчина умер. Также травмы в аварии получили двое детей — 5-летний сын и 4-летняя дочь водителя — они госпитализированы.



 
 
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