|
В Кировске Nissan врезался в полуприцеп: водитель погиб, две женщины и два ребенка - пострадали
Один человек погиб и еще четыре получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 25 декабря, в 19.20, на улице Гагарина в Кировске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, 27-летний водитель Nissan Almera двигался по улице Гагарина, выехал на обочину и столкнулся с оставленным там полуприцепом.
В результате ДТП водитель и две пассажирки (1977 и 1982 года рождения) оказались заблокированы в салоне автомобиля. При помощи спецтинструмента их
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 25 декабря, в 19.20, на улице Гагарина.
|
Архив (Разное)
Комментарии