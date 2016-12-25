В Санкт-Петербурге 26 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ходе саммита главы пяти государств, входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия), подведут итоги первых двух лет работы интеграционного объединения и обозначат ориентиры для его дальнейшего развития. Ключевым событием ВЕЭС станет планируемое подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС .



© Фото: НОК Беларуси Спортивные итоги - 2016 по версии Максима Рыженкова

В этой связи непосвященному стороннему наблюдателю может показаться, что процессы евразийской интеграции происходят слаженно, согласно заранее утвержденному плану, однако, увы, это далеко не так. К сожалению, между участниками союза существует значительное количество проблем и противоречий и в новый 2017 год ЕАЭС вступает в большей степени с негативным результатом. Основные торгово-экономические показатели внутри союза падают, отмечается снижение взаимной торговли как государств между собой, так и с основным партнером — Российской Федерацией.

Провалы года

Если говорить о Республике Беларусь, то в натуральном выражении отечественный экспорт в Россию даже растет, однако в иностранной валюте белорусские производители недополучают примерно 30% в сравнении с 2014 годом. В условиях, когда большинство технологических решений и оборудования, столь необходимого нашей индустрии, находится в странах Запада, торгующих не в российских рублях, а в долларах или евро, радоваться росту экспортной статистики не приходится.

В такой ситуации выходом могла бы стать скоординированная промышленная политика, программа научно-технического развития ЕврАзЭС, однако и на этом направлении, несмотря на отдельные успехи, похвастаться особо нечем. Проекты промышленного сотрудничества Беларуси и России, переговоры о реализации которых велись с 2013 года, похоже, зашли в тупик. Напомним, что речь идет о пяти проектах промышленной кооперации — объединении белорусских предприятий с российскими или вхождении первых в состав вторых. Конкретно предполагалось:

создание холдинга "Росбелавто" на базе МАЗа и КамАЗа;

интеграции белорусских "Интеграла" и Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) со структурами госкорпорации "Ростех";

объединение "Пеленга" с "Роскосмосом",

а также "Гродно Азота" с "Еврохимом" или "Газпромом".

Сейчас можно долго рассуждать о том, кто прав, а кто виноват, и очевидно, что у каждой стороны будет своя справедливая аргументация, однако факт остается фактом: задача по реализации крупных интеграционных замыслов в области промышленности с перспективой создания евразийских ТНК оказалась фактически проваленной.

Вторым провалом года стоит назвать нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией , который до настоящего момента не разрешен. Кстати, данный кризис также имеет прямое отношение к евразийской интеграции, так как наличие единого энергетического пространства — один из ключевых показателей состоятельности экономического союза, однако появление общего рынка нефти и газа в ЕАЭС запланировано только к 2025 году. Кстати, глядя на судьбу иных интеграционных идей, не исключено, что это решение впоследствии будет отложено еще лет на 10, а при совсем пессимистичном раскладе, может, и навсегда. Думается, что именно такими соображениями руководствовалась белорусская сторона, пытавшаяся получить контрольный пакет акций российской компании "Башнефть" в качестве гарантий загрузки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. Стоит ли говорить, что даже за деньги или в обмен на ранее интересовавшие активы никто белорусов в сферу российской "нефтянки" пускать не собирался, и очередная идея канула в Лету.

На этом фоне еще одной пьяной вишенкой на детском торте выглядит уже порядком надоевший спор "Данкверт против белорусских продуктов", по причине которого белорусские крестьяне скоро начнут пугать главой "Россельхознадзора" непослушных детей.

Хуторянство чиновников как преграда интеграции

Надо понимать, что подобные проблемы в отношениях с Россией возникают время от времени не только у Беларуси, но практически у всех государств евразийской интеграции. Для подтверждения этого вывода нужно лишь анализировать торговую статистику и время от времени просматривать новости союзников. При этом существует мнение, что абсолютно глупо огульно обвинять Россию в желании "удушить" конкретно Беларусь либо других партнеров, как это произошло в ряде случаев в ЕС при интеграции развитых стран Западной Европы с государствами бывшего социалистического лагеря. Формула, при которой интеграционный центр грабит периферию, здесь абсолютно не работает: уровень жизни в России снижается параллельно с падением аналогичных показателей в других странах ЕАЭС, а торговля уменьшается практически со всеми партнерами, включая Китай и иные государства БРИКС.

Падение нефтегазовых котировок, девальвация российской валюты, влияние зарубежных санкций, безусловно, негативно сказываются на российской экономике, и не совсем правильно искать злой умысел в том, что Россия не всегда в состоянии удовлетворить запросы своих партнеров. Тем не менее, именно в этих условиях от российского руководства нужны эффективные решения, которые помогут странам Евразийского Союза стать сильнее вместе, но вместо этого, к сожалению, все чаще проявляют себя строители различных национальных рогаток. Но дело в том, что подобное хуторянство — это верный путь к поражению, и чем быстрее это поймут представители истеблишмента всех государств ЕАЭС, тем больше шансов у евразийской интеграции на преодоление недугов и качественный рывок вперед.

На настоящем этапе уровень общественной поддержки идеи Евразийского Союза во всех странах-участниках достаточно высок (например, в Беларуси около 65%), однако качество жизни людей на пространстве интеграции с момента образования ЕАЭС явно не улучшилось, а значит, самому проекту рано или поздно угрожает кризис легитимности, как это происходит сейчас с Европейским Союзом.

В общем, президентам Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана есть о чем подумать в преддверии Нового года. Все равно интеграция — это единственный выход в условиях глобализации, и исключительно от качества управленческих решений зависит, насколько безболезненно и эффективно произойдет слияние экономик, либо ЕАЭС и дальше будет лихорадить в муках, и тогда за будущее этого проекта весьма сложно поручиться.