Теракт не является основной версией авиакатастрофы Ту-154, среди причин рассматриваются техническое состояние и ошибки пилотирования.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, в число версий не входит террористический акт, причинами могли быть техническое состояние самолета или ошибки пилотирования, передает «РИА Новости» .

Поэтому не будут устанавливаться какие-то особые меры по антитеррористической безопасности, сказал он. Соколов отметил, что в настоящее время причины авиакатастрофы устанавливаются следствием и специальной технической комиссией Минобороны РФ.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море рано утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, они погибли.

На сегодняшний момент специалисты определили траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154 – он упал в шести километрах от берега. Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту.

Поисками тел и вещей погибших занимаются 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. В операции участвуют около 3,5 тысяч человек.

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