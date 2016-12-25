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Авиакатастрофа Ту-154: названы основные версии
Теракт не является основной версией авиакатастрофы Ту-154, среди причин рассматриваются техническое состояние и ошибки пилотирования.
По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, в число версий не входит террористический акт, причинами могли быть техническое состояние самолета или ошибки пилотирования, передает
Поэтому не будут устанавливаться какие-то особые меры по антитеррористической безопасности, сказал он. Соколов отметил, что в настоящее время причины авиакатастрофы устанавливаются следствием и специальной технической комиссией Минобороны РФ.
Напомним, самолет Ту-154
На сегодняшний момент специалисты определили траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154 – он упал в шести километрах от берега. Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту.
Поисками тел и вещей погибших занимаются 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. В операции участвуют около 3,5 тысяч человек.
Александр Лукашенко объявил
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Теракт не является основной версией авиакатастрофы Ту-154, среди причин рассматриваются техническое состояние и ошибки пилотирования.
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