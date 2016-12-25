﻿ Авиакатастрофа Ту-154: названы основные версии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Авиакатастрофа Ту-154: названы основные версии

26.12.2016 10:55 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Теракт не является основной версией авиакатастрофы Ту-154, среди причин рассматриваются техническое состояние и ошибки пилотирования.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, в число версий не входит террористический акт, причинами могли быть техническое состояние самолета или ошибки пилотирования, передает «РИА Новости».

Поэтому не будут устанавливаться какие-то особые меры по антитеррористической безопасности, сказал он. Соколов отметил, что в настоящее время причины авиакатастрофы устанавливаются следствием и специальной технической комиссией Минобороны РФ.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море рано утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, они погибли.

На сегодняшний момент специалисты определили траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154 – он упал в шести километрах от берега. Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту.

Поисками тел и вещей погибших занимаются 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. В операции участвуют около 3,5 тысяч человек.

Александр Лукашенко объявил траур в Беларуси на 26 декабря из-за упавшего в России самолета.

Фото: РИА Новости

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теракт не является основной версией авиакатастрофы Ту-154, среди причин рассматриваются техническое состояние и ошибки пилотирования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рябов: зимы до конца года не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика