В регионе собираются возвести около 210 тыс. кв. метров коммерческого жилья, около 215 тыс. кв. метров введут в строй в индивидуальной жилищной застройке. С господдержкой планируется построить около 50 тыс. кв. метров жилья. Такие данные заложены в прогнозе социально-экономическом развитии региона на следующий год, сообщает БЕЛТА.



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Прогнозный объем льготных кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк» составляет 28,1 млн белорусских рублей, из которых 23,8 млн рублей предполагается направить на обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий более 3 лет и не получивших господдержку, а также на финансирование обязательств по кредитным договорам, заключенным гражданам-застройщикам индивидуальных жилых домов, отметили в комитете экономики. Остальные средства направят на кредитование строительства жилья для других состоящих на учете граждан.

По словам заместителя председателя Гродненского облисполкома Елены Бубенчик, в 2017 году развитие строительного комплекса региона кроме жилищного строительства будет базироваться на объемах работ на Белорусской АЭС. Они позволят компенсировать нехватку объемов строительно-монтажных работ по другим направлениям.

Также работу строителям даст реализация в области инвестиционных проектов: по строительству цеха азотной кислоты на ОАО «Гродно Азот», реконструкции автодороги М6, строительству логистических центров ООО «ВЛАТЕ логистик» в Берестовице и РУП «Белтаможсервис» в Ошмянах, проекта в деревообрабатывающей отрасли компании Kronospan. Темп роста валовой добавленной стоимости в строительной сфере области прогнозируется на 2017 год на уровне 104%.